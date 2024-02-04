Спасатели нашли в лесу челябинского курорта заблудившегося сноубордиста

05 февраля 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

Сноубордист более четырех часов скитался по лесу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спасатели вызволили потерявшегося сноубордиста из леса возле горнолыжного центра «Егоза». Мужчина более четырех часов шел по глубокому снегу и сильно замерз, сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области. «В минувшую субботу спасатели Кыштымского отряда областной ПСС и сотрудники горнолыжного центра „Егоза“ несколько часов вели поиск пропавшего фрирайдера. Как оказалось, 23-летний мужчина во время свободного спуска за пределами трассы выкатился глубоко в лес, и, не зная местности, сбился с пути. Из-за усталости, слабого знания местности и наступившей темноты прогулка растянулась для него на четыре часа», — уточнили в пресс-службе ведомства. О пропаже друга перед закрытием трасс сообщила в администрацию горнолыжного центра его спутница. Она рассказала, что больше часа не видела молодого человека, который уехал кататься без телефона. Когда на трассах его не нашли, сотрудники обратились к спасателям. Уже в полной темноте, около девяти часов вечера его нашли в лесу уже без снаряжения и сноуборда — он пытался найти дорогу обратно.

Спасатели вызволили потерявшегося сноубордиста из леса возле горнолыжного центра «Егоза». Мужчина более четырех часов шел по глубокому снегу и сильно замерз, сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области. «В минувшую субботу спасатели Кыштымского отряда областной ПСС и сотрудники горнолыжного центра „Егоза“ несколько часов вели поиск пропавшего фрирайдера. Как оказалось, 23-летний мужчина во время свободного спуска за пределами трассы выкатился глубоко в лес, и, не зная местности, сбился с пути. Из-за усталости, слабого знания местности и наступившей темноты прогулка растянулась для него на четыре часа», — уточнили в пресс-службе ведомства. О пропаже друга перед закрытием трасс сообщила в администрацию горнолыжного центра его спутница. Она рассказала, что больше часа не видела молодого человека, который уехал кататься без телефона. Когда на трассах его не нашли, сотрудники обратились к спасателям. Уже в полной темноте, около девяти часов вечера его нашли в лесу уже без снаряжения и сноуборда — он пытался найти дорогу обратно.