04 февраля 2024

Спасатели нашли в лесу челябинского курорта заблудившегося сноубордиста

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка сноубордистов СШОР "Центр спортивной подготовки "Хлебниково". Москва, сноубординг, зимние виды спорта, катание с гор, сноуборд
Сноубордист более четырех часов скитался по лесу Фото:

Спасатели вызволили потерявшегося сноубордиста из леса возле горнолыжного центра «Егоза». Мужчина более четырех часов шел по глубокому снегу и сильно замерз, сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.

«В минувшую субботу спасатели Кыштымского отряда областной ПСС и сотрудники горнолыжного центра „Егоза“ несколько часов вели поиск пропавшего фрирайдера. Как оказалось, 23-летний мужчина во время свободного спуска за пределами трассы выкатился глубоко в лес, и, не зная местности, сбился с пути. Из-за усталости, слабого знания местности и наступившей темноты прогулка растянулась для него на четыре часа», — уточнили в пресс-службе ведомства.

О пропаже друга перед закрытием трасс сообщила в администрацию горнолыжного центра его спутница. Она рассказала, что больше часа не видела молодого человека, который уехал кататься без телефона. Когда на трассах его не нашли, сотрудники обратились к спасателям. Уже в полной темноте, около девяти часов вечера его нашли в лесу уже без снаряжения и сноуборда — он пытался найти дорогу обратно.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спасатели вызволили потерявшегося сноубордиста из леса возле горнолыжного центра «Егоза». Мужчина более четырех часов шел по глубокому снегу и сильно замерз, сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области. «В минувшую субботу спасатели Кыштымского отряда областной ПСС и сотрудники горнолыжного центра „Егоза“ несколько часов вели поиск пропавшего фрирайдера. Как оказалось, 23-летний мужчина во время свободного спуска за пределами трассы выкатился глубоко в лес, и, не зная местности, сбился с пути. Из-за усталости, слабого знания местности и наступившей темноты прогулка растянулась для него на четыре часа», — уточнили в пресс-службе ведомства. О пропаже друга перед закрытием трасс сообщила в администрацию горнолыжного центра его спутница. Она рассказала, что больше часа не видела молодого человека, который уехал кататься без телефона. Когда на трассах его не нашли, сотрудники обратились к спасателям. Уже в полной темноте, около девяти часов вечера его нашли в лесу уже без снаряжения и сноуборда — он пытался найти дорогу обратно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...