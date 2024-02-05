На популярных челябинских озерах сносят рыбацкие домики

Рыбаки, установившие вместо палаток иные сооружения, получили штрафы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

На озере Увильды и Аргазинском водохранилище, считающихся одними из популярных водоемов для ловли рыбы в Челябинской области, обнаружили 45 рыбацких «домиков». Рыбакам указали на необходимость убрать сооружения, сообщили URA.RU 5 февраля в пресс-службе минэкологии региона.

«Меры приняты в связи с участившимися случаями размещения на водоемах так называемых рыбацких „домиков“. В ходе совместных рейдов с сотрудниками Росрыболовства выявлено 45 рыбацких „домиков“. Со всеми владельцами проведена беседа о необходимости убрать их», — сообщили в министерстве.

Рыбакам, построившим сооружения, выписали штрафы от трех до четырех тысяч рублей. В организации «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» отметили, что понимают челябинцев, желающих отправиться на рыбалку в непогоду. Не смотря на плохую погоду, законы следует соблюдать, сообщили в министерстве.

«Чтобы избежать негативного влияния на водоем, для защиты от ветра можно использовать палатку. Но сооружать какие-либо конструкции из дерева или других нетканых материалов нельзя», — сообщил и. о. директора по особо охраняемым природным объектам региона Георгий Войтович.