В Златоусте оштрафован задержанный за неповиновение полиции кандидат в депутаты

В Златоусте (Челябинская область) задержанный за неповиновение полиции кандидат в депутаты Александр Абрамов заплатит штраф. Как URA.RU сообщили в пресс-службе отдела Госавтоинспекции, это не единственный привод нарушителя в суд.
«Горсуд решил, что нарушитель правил дорожного движения заплатит штраф. Сумма составила три тысячи рублей», — уточнили URA.RU в Госавтоинспекции.
Возглавляющий первую спортшколу имени Ишмуратовой по лыжным гонкам и биатлону Абрамов попался с тонировкой на боковых стеклах, светопропускаемость которой не соответствует ГОСТу. Полицейские его останавливали и раньше. Сначала выдали требование, которое мужчина не выполнил. Пришлось доставить в суд, и тот нарушителя оштрафовал. В 2025 году на Бушуевском фестивале выписали второе требование, но снова безрезультатно. В итоге 2 сентября Абрамова снова задержали, чтобы доставить в суд уже второй раз. Ему вменили нарушение по статье 19.3 КоАП, предусматривающей санкции за неповиновение сотруднику полиции.
Руководитель является самовыдвиженцем на выборах в горсобрание Златоуста. На округе № 12 его конкурентами стали семь человек.
