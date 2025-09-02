Челябинская область стала уникальным регионом РФ в сфере образования

Состоялась двусторонняя встреча министра просвещения РФ Сергея Кравцова (слева) и губернатора Челябинской области Алексея Текслера (справа)
Состоялась двусторонняя встреча министра просвещения РФ Сергея Кравцова (слева) и губернатора Челябинской области Алексея Текслера (справа)

Челябинская область стала уникальным субъектом РФ в сфере образования: на территории региона действуют сразу 17 кластеров федерального проекта «Профессионалитет». В следующем году к ним добавятся еще пять, сообщает пресс-служба правительства области по итогам двусторонней встречи министра просвещения РФ Сергея Кравцова и губернатора Алексея Текслера.

«Отдельное внимание уделяется профессиональному образованию. Челябинская область — лидер в стране по созданию кластеров федерального проекта „Профессионалитет“. Уже работают 17 подобных центров, что является уникальным показателем для России. В 2026 году планируется создание еще пять кластеров», — указывает пресс-служба правительства региона.

Министр не мог не отметить данное достижение. По его словам, со стороны министерства будет оказана поддержка по созданию подобных кластеров.

«Мы с вами постоянно на связи, много проектов Минпросвещения реализуем. Я вам очень благодарен за эту поддержку. Главной целью развития системы образования мы считаем необходимость обеспечить вклад в укрепление суверенной системы образования в стране, причем по всем направлениям», — поблагодарил Алексей Текслер.

Кравцов прибыл в Челябинск 2 сентября. В городе он провел весь день. Вместе с губернатором он посетил несколько учебных заведений, наградил педагогов, усилил контроль за сферой образования в области.

