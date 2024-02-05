Губернатор Махонин распорядился построить две школы в Перми

06 февраля 2024 в 10:11 Размер текста - 17 +

За три года в Прикамье возвели 24 школы, еще 12 строятся Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил двум региональным министрам предусмотреть в бюджете деньги на возведение двух новых школ в краевой столице. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора. «Губернатор Дмитрий Махонин поручил минфину и минобру выделить дополнительные средств из бюджета края на проектирование и строительство двух школ в Перми — по ул. Ветлужской и по ул. Веденеева. Каждая из них рассчитана на 1050 мест», — говорится в сообщении. В Пермском крае в последние два года было построено рекордное число школ. За два года (2021-2023) было возведено 24 учреждения, причем 11 из них — в 2023 году. Сейчас строятся еще 12 объектов. В январе Махонин вместе с полпредом в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым поучаствовали в открытии нового корпуса школы «Точка». Корпус был построен в рамках нацпроекта «Образование». «Точка» — это единственное в России учреждение, где детей обучают по направлению «дизайн». Новый корпус оснащен современным оборудованием. Здесь есть помещения для химико-биологического, биоинженерного и физического практикумов, кабинет моделирования и прототипирования, студии проектирования, медиацентр, типография, фотовидеомастерская, современные кабинеты трудов со станками. Новые школы открываются и в территориях края. В конце декабря было завершено строительство школы в Кунгуре, по ул. Красногвардейцев, 47 в Железнодорожном микрорайоне. В ней смогут учиться свыше 800 человек. Здесь оборудованы кабинеты физики, химии, биологии с лаборантскими. Уроки технологии будут проходить в мастерских по обработке металла, дерева и ткани, предусмотрен кабинет кулинарии. Есть актовый зал на 400 мест с большой сценой, три спортзала, в том числе, гимнастический, пришкольный стадион, игровые и спортивные площадки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил двум региональным министрам предусмотреть в бюджете деньги на возведение двух новых школ в краевой столице. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора. «Губернатор Дмитрий Махонин поручил минфину и минобру выделить дополнительные средств из бюджета края на проектирование и строительство двух школ в Перми — по ул. Ветлужской и по ул. Веденеева. Каждая из них рассчитана на 1050 мест», — говорится в сообщении. В Пермском крае в последние два года было построено рекордное число школ. За два года (2021-2023) было возведено 24 учреждения, причем 11 из них — в 2023 году. Сейчас строятся еще 12 объектов. В январе Махонин вместе с полпредом в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым поучаствовали в открытии нового корпуса школы «Точка». Корпус был построен в рамках нацпроекта «Образование». «Точка» — это единственное в России учреждение, где детей обучают по направлению «дизайн». Новый корпус оснащен современным оборудованием. Здесь есть помещения для химико-биологического, биоинженерного и физического практикумов, кабинет моделирования и прототипирования, студии проектирования, медиацентр, типография, фотовидеомастерская, современные кабинеты трудов со станками. Новые школы открываются и в территориях края. В конце декабря было завершено строительство школы в Кунгуре, по ул. Красногвардейцев, 47 в Железнодорожном микрорайоне. В ней смогут учиться свыше 800 человек. Здесь оборудованы кабинеты физики, химии, биологии с лаборантскими. Уроки технологии будут проходить в мастерских по обработке металла, дерева и ткани, предусмотрен кабинет кулинарии. Есть актовый зал на 400 мест с большой сценой, три спортзала, в том числе, гимнастический, пришкольный стадион, игровые и спортивные площадки.