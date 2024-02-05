Роспотребнадзор: эпидемический порог по ОРВИ в Пермском крае превышен на 49%

06 февраля 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

Заболеваемость ОРВИ не снижается Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Пермском крае за прошедшую неделю ОРВИ заболели 25 642 человек, и это сопоставимо с уровнем прошлой недели. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления роспотребнадзора. Но эпидемический порог превышен на 49%. «За прошедшую неделю в Пермском крае зарегистрировано 25 тысяч 642 случая ОРВИ, что соответствует показателю прошлой недели. Эпидемический порог превышен на 49%», — говорится в сообщении. Эпидемический порог — это показатель, превышение которого означает начало эпидемии какого-либо заболевания. При этом в РПН подчеркивают, что в регионе сегодня распространены негриппозные вирусы: парагрипп, рино- и аденовирусы, грипп А. В роспотребнадзоре просят пермяков носить маски, мыть руки, не мерзнуть и не заниматься самолечением. Ранее URA.RU сообщало, что в пермских больницах вернули масочный режим.

В Пермском крае за прошедшую неделю ОРВИ заболели 25 642 человек, и это сопоставимо с уровнем прошлой недели. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления роспотребнадзора. Но эпидемический порог превышен на 49%. «За прошедшую неделю в Пермском крае зарегистрировано 25 тысяч 642 случая ОРВИ, что соответствует показателю прошлой недели. Эпидемический порог превышен на 49%», — говорится в сообщении. Эпидемический порог — это показатель, превышение которого означает начало эпидемии какого-либо заболевания. При этом в РПН подчеркивают, что в регионе сегодня распространены негриппозные вирусы: парагрипп, рино- и аденовирусы, грипп А. В роспотребнадзоре просят пермяков носить маски, мыть руки, не мерзнуть и не заниматься самолечением. Ранее URA.RU сообщало, что в пермских больницах вернули масочный режим.