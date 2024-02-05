Челябинцы занялись скупкой умных чайников

«МегаФон»: число покупок умных чайников в Челябинске выросло в 8 раз

06 февраля 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

Челябинцы заметно увеличили траты на товары для умного дома Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В 2023 году жители Челябинской области в восемь раз больше купили умных чайников. Как URA.RU рассказали в пресс-службе оператора «МегаФон», целом продажи для умного дома регионе возросли в 2,3 раза. «Жители Челябинской области в 2023 году стали чаще покупать умную бытовую технику, управлять которой можно голосом через колонку или в приложении на смартфоне. В частности, число покупок умных электрочайников выросло в восемь раз. Спрос на товары для умного увеличился в 2,3 раза», — отметили в «МегаФоне». Данные анализировали по объединенной розничной сети мобильного оператора и Yota. Аналитики отметили, что значительно выросла популярность умных колонок. Продажи девайса за год поднялись примерно в три раза. В категории устройств для умного дома наибольшей популярностью у челябинцев в 2023 году пользовались смарт-розетки. Их востребованность за год возросла более чем в два раза. Спрос на центры управления умным домом увеличился примерно в два раза за год. Как отметили собеседники URA.RU, на 74% чаще стали покупать приборы умного освещения — лампы и светильники. Вырос интерес челябинцев и к другим смарт-устройствам, в частности, к датчикам протечек. «Мы видим, что в России неуклонно растет интерес к умному дому, неотъемлемой частью которого стала и умная колонка. Согласно опросам, она уже входит в число самых желанных подарков на праздник наряду с новым смартфоном и смарт-часами», — отмечает директор по продажам МегаФона Давид Борзилов. По объемам продаж товаров для умного дома регион в УрФО занял третью строку. На первой расположилась Свердловская область, на второй — ХМАО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2023 году жители Челябинской области в восемь раз больше купили умных чайников. Как URA.RU рассказали в пресс-службе оператора «МегаФон», целом продажи для умного дома регионе возросли в 2,3 раза. «Жители Челябинской области в 2023 году стали чаще покупать умную бытовую технику, управлять которой можно голосом через колонку или в приложении на смартфоне. В частности, число покупок умных электрочайников выросло в восемь раз. Спрос на товары для умного увеличился в 2,3 раза», — отметили в «МегаФоне». Данные анализировали по объединенной розничной сети мобильного оператора и Yota. Аналитики отметили, что значительно выросла популярность умных колонок. Продажи девайса за год поднялись примерно в три раза. В категории устройств для умного дома наибольшей популярностью у челябинцев в 2023 году пользовались смарт-розетки. Их востребованность за год возросла более чем в два раза. Спрос на центры управления умным домом увеличился примерно в два раза за год. Как отметили собеседники URA.RU, на 74% чаще стали покупать приборы умного освещения — лампы и светильники. Вырос интерес челябинцев и к другим смарт-устройствам, в частности, к датчикам протечек. «Мы видим, что в России неуклонно растет интерес к умному дому, неотъемлемой частью которого стала и умная колонка. Согласно опросам, она уже входит в число самых желанных подарков на праздник наряду с новым смартфоном и смарт-часами», — отмечает директор по продажам МегаФона Давид Борзилов. По объемам продаж товаров для умного дома регион в УрФО занял третью строку. На первой расположилась Свердловская область, на второй — ХМАО.