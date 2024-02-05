Челябинцы занялись скупкой умных чайников

В 2023 году жители Челябинской области в восемь раз больше купили умных чайников. Как URA.RU рассказали в пресс-службе оператора «МегаФон», целом продажи для умного дома регионе возросли в 2,3 раза.
«Жители Челябинской области в 2023 году стали чаще покупать умную бытовую технику, управлять которой можно голосом через колонку или в приложении на смартфоне. В частности, число покупок умных электрочайников выросло в восемь раз. Спрос на товары для умного увеличился в 2,3 раза», — отметили в «МегаФоне».
Данные анализировали по объединенной розничной сети мобильного оператора и Yota. Аналитики отметили, что значительно выросла популярность умных колонок. Продажи девайса за год поднялись примерно в три раза. В категории устройств для умного дома наибольшей популярностью у челябинцев в 2023 году пользовались смарт-розетки. Их востребованность за год возросла более чем в два раза.
Спрос на центры управления умным домом увеличился примерно в два раза за год. Как отметили собеседники URA.RU, на 74% чаще стали покупать приборы умного освещения — лампы и светильники. Вырос интерес челябинцев и к другим смарт-устройствам, в частности, к датчикам протечек.
«Мы видим, что в России неуклонно растет интерес к умному дому, неотъемлемой частью которого стала и умная колонка. Согласно опросам, она уже входит в число самых желанных подарков на праздник наряду с новым смартфоном и смарт-часами», — отмечает директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.
По объемам продаж товаров для умного дома регион в УрФО занял третью строку. На первой расположилась Свердловская область, на второй — ХМАО.
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