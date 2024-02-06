Пермские горнолыжные курорты вышли в финал всероссийской туристической премии

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Горнолыжный центр Губаха. Пермь, зож, сноуборд, горные лыжи, активный отдых, ГЛЦ Губаха, гора крестовая
В 2023 году горнолыжный центр «Губаха» стал лидером премии «Горы России» Фото:

Пермский край вышел в финал III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards в номинации «Регион горнолыжного туризма». Информация об этом размещена на официальном сайте конкурса.

«По итогам II Национальной премии „Горы России“ право на участие в финале III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards в номинации „Регион горнолыжного туризма“ получил Пермский край», — сказано на сайте конкурса. За звание лучших горнолыжных комплексов страны вместе с пермскими будут бороться ленинградские, мурманские, алтайские и кемеровские курорты.

Организаторы конкурса уточнили, что номинантов определяли по итогам туристических конкурсов и рейтингов 2023 года. Например, горнолыжный курорт «Губаха» стал победителем премии «Горы России» в номинации «Лучший отель горнолыжного курорта ПФО». Всего в премии заявлено 20 номинаций, в каждой представлено по пять регионов. Пермский край также участвует в номинации «Регион сувенирной туристической продукции». Победители премии станут известны 19—21 февраля в Санкт-Петербурге.

В 2022 году Пермский край также принимал участие в премии Russian Travel Awards и стал одним из лидеров. Регион занял второе место номинации «Территория промышленного туризма».

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Пермский край вышел в финал III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards в номинации «Регион горнолыжного туризма». Информация об этом размещена на официальном сайте конкурса. «По итогам II Национальной премии „Горы России“ право на участие в финале III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards в номинации „Регион горнолыжного туризма“ получил Пермский край», — сказано на сайте конкурса. За звание лучших горнолыжных комплексов страны вместе с пермскими будут бороться ленинградские, мурманские, алтайские и кемеровские курорты. Организаторы конкурса уточнили, что номинантов определяли по итогам туристических конкурсов и рейтингов 2023 года. Например, горнолыжный курорт «Губаха» стал победителем премии «Горы России» в номинации «Лучший отель горнолыжного курорта ПФО». Всего в премии заявлено 20 номинаций, в каждой представлено по пять регионов. Пермский край также участвует в номинации «Регион сувенирной туристической продукции». Победители премии станут известны 19—21 февраля в Санкт-Петербурге. В 2022 году Пермский край также принимал участие в премии Russian Travel Awards и стал одним из лидеров. Регион занял второе место номинации «Территория промышленного туризма».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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