В Нижневартовске неизвестный избил ребенка за шалость

Вартовчанин избил 14-ти летнего подростка, за снежок, которым он случайно попал в машину
В Нижневартовске (ХМАО) возле магазина «Зернышко» на улице Спортивной, 5 мужчина избил ребенка, сообщают очевидцы. По их словам, это произошло из-за того, что 14-ти летний подросток случайно попал снежком в машину.
«Возле магазина „Зернышко“ на Спортивной незнакомый мужчина вышел из машины и начал бить ребенка за то, что тот случайно попал снежком в машину. Ему лет 14 на вид», — написано в telegram-канале «ЧП Нижневартовск».
URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
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