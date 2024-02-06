06 февраля 2024

В Нижневартовске неизвестный избил ребенка за шалость

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Вартовчанин избил 14-ти летнего подростка, за снежок, которым он случайно попал в машину Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) возле магазина «Зернышко» на улице Спортивной, 5 мужчина избил ребенка, сообщают очевидцы. По их словам, это произошло из-за того, что 14-ти летний подросток случайно попал снежком в машину.

«Возле магазина „Зернышко“ на Спортивной незнакомый мужчина вышел из машины и начал бить ребенка за то, что тот случайно попал снежком в машину. Ему лет 14 на вид», — написано в telegram-канале «ЧП Нижневартовск».

URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) возле магазина «Зернышко» на улице Спортивной, 5 мужчина избил ребенка, сообщают очевидцы. По их словам, это произошло из-за того, что 14-ти летний подросток случайно попал снежком в машину. «Возле магазина „Зернышко“ на Спортивной незнакомый мужчина вышел из машины и начал бить ребенка за то, что тот случайно попал снежком в машину. Ему лет 14 на вид», — написано в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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