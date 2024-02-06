06 февраля 2024

В Сургуте 22 человека госпитализированы с подозрением на корь

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Режим самоизоляции. Сургут, 112, скорая помошь
У 22 сургутян подозрение на корь Фото:

В Сургутскую окружную клиническую больницу госпитализировали 22 человека с подозрением на корь, 17 из них дети. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе медучреждения.

«[В СОКБ госпитализированы] 22 человека с подозрением на корь. 5 из них взрослые, 17 дети», — прокомментировали журналисту агентства в пресс-службе. Анализы пациентов направлены в лабораторию Екатеринбурга.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте учеников трех школ перевели на дистанционное обучение из-за подозрения на заражение корью. Схожие симптомы выявили у нескольких подростков 7-8 классов.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургутскую окружную клиническую больницу госпитализировали 22 человека с подозрением на корь, 17 из них дети. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе медучреждения. «[В СОКБ госпитализированы] 22 человека с подозрением на корь. 5 из них взрослые, 17 дети», — прокомментировали журналисту агентства в пресс-службе. Анализы пациентов направлены в лабораторию Екатеринбурга. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте учеников трех школ перевели на дистанционное обучение из-за подозрения на заражение корью. Схожие симптомы выявили у нескольких подростков 7-8 классов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...