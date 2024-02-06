В Сургуте 22 человека госпитализированы с подозрением на корь

У 22 сургутян подозрение на корь
В Сургутскую окружную клиническую больницу госпитализировали 22 человека с подозрением на корь, 17 из них дети. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе медучреждения.
«[В СОКБ госпитализированы] 22 человека с подозрением на корь. 5 из них взрослые, 17 дети», — прокомментировали журналисту агентства в пресс-службе. Анализы пациентов направлены в лабораторию Екатеринбурга.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте учеников трех школ перевели на дистанционное обучение из-за подозрения на заражение корью. Схожие симптомы выявили у нескольких подростков 7-8 классов.
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