В «Пермблагоустройстве» сменится руководство

Директор МКУ «Пермблагоустройство» Дмитрий Сергеев увольняется 13 февраля
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Директор учреждения Дмитрий Сергеев увольняется с 13 февраля Фото:

Директор МКУ «Пермблагоустройство» Дмитрий Сергеев увольняется. Его последним рабочим днем станет 13 февраля.

«Последний рабочий день Сергеева в „Пермблагоустройство“ станет 13 февраля», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники в мэрии. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми.

О том, что Сергеев перейдет на работу в краевое управление дорог и транспорта, URA.RU сообщало еще в январе. Основным кандидатом на должность директора в «Пермблагоустройство» издание называет Александра Кетова. Он сейчас занимает должность МКУ «Содержание объектов благоустройства». Отмечается, что кандидатура Кетова еще не до конца утверждена.

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Директор МКУ «Пермблагоустройство» Дмитрий Сергеев увольняется. Его последним рабочим днем станет 13 февраля. «Последний рабочий день Сергеева в „Пермблагоустройство“ станет 13 февраля», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники в мэрии. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми. О том, что Сергеев перейдет на работу в краевое управление дорог и транспорта, URA.RU сообщало еще в январе. Основным кандидатом на должность директора в «Пермблагоустройство» издание называет Александра Кетова. Он сейчас занимает должность МКУ «Содержание объектов благоустройства». Отмечается, что кандидатура Кетова еще не до конца утверждена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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