В «Пермблагоустройстве» сменится руководство

Директор МКУ «Пермблагоустройство» Дмитрий Сергеев увольняется 13 февраля

07 февраля 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Директор учреждения Дмитрий Сергеев увольняется с 13 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Директор МКУ «Пермблагоустройство» Дмитрий Сергеев увольняется. Его последним рабочим днем станет 13 февраля. «Последний рабочий день Сергеева в „Пермблагоустройство“ станет 13 февраля», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники в мэрии. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми. О том, что Сергеев перейдет на работу в краевое управление дорог и транспорта, URA.RU сообщало еще в январе. Основным кандидатом на должность директора в «Пермблагоустройство» издание называет Александра Кетова. Он сейчас занимает должность МКУ «Содержание объектов благоустройства». Отмечается, что кандидатура Кетова еще не до конца утверждена.

Директор МКУ «Пермблагоустройство» Дмитрий Сергеев увольняется. Его последним рабочим днем станет 13 февраля. «Последний рабочий день Сергеева в „Пермблагоустройство“ станет 13 февраля», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники в мэрии. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми. О том, что Сергеев перейдет на работу в краевое управление дорог и транспорта, URA.RU сообщало еще в январе. Основным кандидатом на должность директора в «Пермблагоустройство» издание называет Александра Кетова. Он сейчас занимает должность МКУ «Содержание объектов благоустройства». Отмечается, что кандидатура Кетова еще не до конца утверждена.