В «Пермблагоустройстве» сменится руководство

Директор МКУ «Пермблагоустройство» Дмитрий Сергеев увольняется. Его последним рабочим днем станет 13 февраля.
«Последний рабочий день Сергеева в „Пермблагоустройство“ станет 13 февраля», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники в мэрии. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми.
О том, что Сергеев перейдет на работу в краевое управление дорог и транспорта, URA.RU сообщало еще в январе. Основным кандидатом на должность директора в «Пермблагоустройство» издание называет Александра Кетова. Он сейчас занимает должность МКУ «Содержание объектов благоустройства». Отмечается, что кандидатура Кетова еще не до конца утверждена.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.