17 января 2024

Обвиняемому в многомиллионной взятке чиновнику нашли замену в мэрии Перми

Глава «Пермблагоустройства» Сергеев уходит на повышение в правительство региона
© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения о намерениях Росавтодора и ЧелГУ. Челябинск, чиновник, кабинет, офис, кресло, рабочее место депутата
Кресло руководителя управления опустело после того, как занимавшего его Андрея Уголькова поймали на взятке Фото:

Руководитель МКУ «Пермблагоустройство» Дмитрий Сергеев является основным претендентом на пост КГБУ «Управления автомобильных дорог и транспорта» (УАДТ), которое занимается региональными и межмуниципальными трассами. УАДТ возглавлял Андрей Угольков, который признался в получении взятки в 15 млн рублей от дорожного подрядчика.

«Сергееву поступило такое предложение. Он его принял. Заявление об уходе пока не написал, сейчас собирает документы. Находится в процессе оформления», — рассказали URA.RU несколько источников в политэлитах региона.

В пресс-службе мэрии Перми сообщили, что никаких кадровых решений не принималось. URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства региона. На момент публикации ответ не был получен.

«Пермблагоустройство» занимается содержанием, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов внешнего благоустройства в Перми. Дмитрий Сергеев возглавляет его с весны 2022 года, ране он работал в учреждении главным инженером. Андрея Уголькова обвинили в получении взятки летом 2023 года. Он признал вину и пошел на досудебное соглашение со следствием. Перед Новым годом его выпустили из СИЗО.

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Руководитель МКУ «Пермблагоустройство» Дмитрий Сергеев является основным претендентом на пост КГБУ «Управления автомобильных дорог и транспорта» (УАДТ), которое занимается региональными и межмуниципальными трассами. УАДТ возглавлял Андрей Угольков, который признался в получении взятки в 15 млн рублей от дорожного подрядчика. «Сергееву поступило такое предложение. Он его принял. Заявление об уходе пока не написал, сейчас собирает документы. Находится в процессе оформления», — рассказали URA.RU несколько источников в политэлитах региона. В пресс-службе мэрии Перми сообщили, что никаких кадровых решений не принималось. URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства региона. На момент публикации ответ не был получен. «Пермблагоустройство» занимается содержанием, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов внешнего благоустройства в Перми. Дмитрий Сергеев возглавляет его с весны 2022 года, ране он работал в учреждении главным инженером. Андрея Уголькова обвинили в получении взятки летом 2023 года. Он признал вину и пошел на досудебное соглашение со следствием. Перед Новым годом его выпустили из СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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