Обвиняемому в многомиллионной взятке чиновнику нашли замену в мэрии Перми

Глава «Пермблагоустройства» Сергеев уходит на повышение в правительство региона

18 января 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Кресло руководителя управления опустело после того, как занимавшего его Андрея Уголькова поймали на взятке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Руководитель МКУ «Пермблагоустройство» Дмитрий Сергеев является основным претендентом на пост КГБУ «Управления автомобильных дорог и транспорта» (УАДТ), которое занимается региональными и межмуниципальными трассами. УАДТ возглавлял Андрей Угольков, который признался в получении взятки в 15 млн рублей от дорожного подрядчика. «Сергееву поступило такое предложение. Он его принял. Заявление об уходе пока не написал, сейчас собирает документы. Находится в процессе оформления», — рассказали URA.RU несколько источников в политэлитах региона. В пресс-службе мэрии Перми сообщили, что никаких кадровых решений не принималось. URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства региона. На момент публикации ответ не был получен. «Пермблагоустройство» занимается содержанием, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов внешнего благоустройства в Перми. Дмитрий Сергеев возглавляет его с весны 2022 года, ране он работал в учреждении главным инженером. Андрея Уголькова обвинили в получении взятки летом 2023 года. Он признал вину и пошел на досудебное соглашение со следствием. Перед Новым годом его выпустили из СИЗО.

Руководитель МКУ «Пермблагоустройство» Дмитрий Сергеев является основным претендентом на пост КГБУ «Управления автомобильных дорог и транспорта» (УАДТ), которое занимается региональными и межмуниципальными трассами. УАДТ возглавлял Андрей Угольков, который признался в получении взятки в 15 млн рублей от дорожного подрядчика. «Сергееву поступило такое предложение. Он его принял. Заявление об уходе пока не написал, сейчас собирает документы. Находится в процессе оформления», — рассказали URA.RU несколько источников в политэлитах региона. В пресс-службе мэрии Перми сообщили, что никаких кадровых решений не принималось. URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства региона. На момент публикации ответ не был получен. «Пермблагоустройство» занимается содержанием, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов внешнего благоустройства в Перми. Дмитрий Сергеев возглавляет его с весны 2022 года, ране он работал в учреждении главным инженером. Андрея Уголькова обвинили в получении взятки летом 2023 года. Он признал вину и пошел на досудебное соглашение со следствием. Перед Новым годом его выпустили из СИЗО.