Пермский штурмовик, освобождавший Соледар, почти год не может получить медаль за участие в СВО

Житель Соликамска, штурмовавший Соледар, почти год ждет медаль «За отвагу»

07 февраля 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

Вадим Столяренко представлен к награде, но не пока не может ее получить (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пермском крае у участника спецоперации из Соликамска Вадима Столяренко возникли сложности с получением удостоверения ветерана боевых действий и медали «За отвагу». В беседе с URA.RU военнослужащий рассказал, что ушел на СВО из Чечни, где проходил подготовку. В 2022 и 2023 годах он служил в штурмовой разведке, участвовал в освобождении Соледара и Кременной. На передовой соликамец получил ранение, а часть его документов сгорела. Сейчас он безуспешно пытается восстановить их. «Я служил в штурмовой разведке в звании рядового. Сначала находился под Соледаром, где получил ранение, затем — под Кременной. Но дело в том, что часть документов сгорела в зоне СВО там, где располагалась наша воинская часть. Сейчас я пытаюсь их восстановить самостоятельно и через военкомат в Соликамске. Они запросы делают [Минобороны], и тишина. Также медаль „За отвагу“ жду уже почти год. Знаю, что награда пришла в Южный военный округ, мне документ сослуживцы прислали (документ о награждении имеется в распоряжении URA.RU)», — пояснил агентству Столяренко. Сейчас мужчина обратился в региональное отделение фонда «Защитники Отечества» в Соликамске, чтобы решить вопрос с получением документов. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Южного военного округа, ответ ведомства ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае у участника спецоперации из Соликамска Вадима Столяренко возникли сложности с получением удостоверения ветерана боевых действий и медали «За отвагу». В беседе с URA.RU военнослужащий рассказал, что ушел на СВО из Чечни, где проходил подготовку. В 2022 и 2023 годах он служил в штурмовой разведке, участвовал в освобождении Соледара и Кременной. На передовой соликамец получил ранение, а часть его документов сгорела. Сейчас он безуспешно пытается восстановить их. «Я служил в штурмовой разведке в звании рядового. Сначала находился под Соледаром, где получил ранение, затем — под Кременной. Но дело в том, что часть документов сгорела в зоне СВО там, где располагалась наша воинская часть. Сейчас я пытаюсь их восстановить самостоятельно и через военкомат в Соликамске. Они запросы делают [Минобороны], и тишина. Также медаль „За отвагу“ жду уже почти год. Знаю, что награда пришла в Южный военный округ, мне документ сослуживцы прислали (документ о награждении имеется в распоряжении URA.RU)», — пояснил агентству Столяренко. Сейчас мужчина обратился в региональное отделение фонда «Защитники Отечества» в Соликамске, чтобы решить вопрос с получением документов. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Южного военного округа, ответ ведомства ожидается.