Пермский штурмовик, освобождавший Соледар, почти год не может получить медаль за участие в СВО

Житель Соликамска, штурмовавший Соледар, почти год ждет медаль «За отвагу»
© Служба новостей «URA.RU»
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Штурмовик СВО Александр Григоренко. Пермь, медаль за отвагу, боевые награды, медаль за боевые отличия
Вадим Столяренко представлен к награде, но не пока не может ее получить (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Пермском крае у участника спецоперации из Соликамска Вадима Столяренко возникли сложности с получением удостоверения ветерана боевых действий и медали «За отвагу». В беседе с URA.RU военнослужащий рассказал, что ушел на СВО из Чечни, где проходил подготовку. В 2022 и 2023 годах он служил в штурмовой разведке, участвовал в освобождении Соледара и Кременной. На передовой соликамец получил ранение, а часть его документов сгорела. Сейчас он безуспешно пытается восстановить их.

«Я служил в штурмовой разведке в звании рядового. Сначала находился под Соледаром, где получил ранение, затем — под Кременной. Но дело в том, что часть документов сгорела в зоне СВО там, где располагалась наша воинская часть. Сейчас я пытаюсь их восстановить самостоятельно и через военкомат в Соликамске. Они запросы делают [Минобороны], и тишина. Также медаль „За отвагу“ жду уже почти год. Знаю, что награда пришла в Южный военный округ, мне документ сослуживцы прислали (документ о награждении имеется в распоряжении URA.RU)», — пояснил агентству Столяренко.

Сейчас мужчина обратился в региональное отделение фонда «Защитники Отечества» в Соликамске, чтобы решить вопрос с получением документов. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Южного военного округа, ответ ведомства ожидается.

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В Пермском крае у участника спецоперации из Соликамска Вадима Столяренко возникли сложности с получением удостоверения ветерана боевых действий и медали «За отвагу». В беседе с URA.RU военнослужащий рассказал, что ушел на СВО из Чечни, где проходил подготовку. В 2022 и 2023 годах он служил в штурмовой разведке, участвовал в освобождении Соледара и Кременной. На передовой соликамец получил ранение, а часть его документов сгорела. Сейчас он безуспешно пытается восстановить их. «Я служил в штурмовой разведке в звании рядового. Сначала находился под Соледаром, где получил ранение, затем — под Кременной. Но дело в том, что часть документов сгорела в зоне СВО там, где располагалась наша воинская часть. Сейчас я пытаюсь их восстановить самостоятельно и через военкомат в Соликамске. Они запросы делают [Минобороны], и тишина. Также медаль „За отвагу“ жду уже почти год. Знаю, что награда пришла в Южный военный округ, мне документ сослуживцы прислали (документ о награждении имеется в распоряжении URA.RU)», — пояснил агентству Столяренко. Сейчас мужчина обратился в региональное отделение фонда «Защитники Отечества» в Соликамске, чтобы решить вопрос с получением документов. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Южного военного округа, ответ ведомства ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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