Певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) встретилась со школьницей, которую обманули мошенники. Они пообещали ребенку сняться в клипе артистки, но перед этим выманили у подростка полуобнаженные фото и пытались развести на деньги. Артистка решила поговорить с девочкой лично и пригласить ее на настоящие съемки.
«Клава Кока встретилась с поклонницей, чтобы провести вместе время и объяснить правила безопасного поведения в Интернете. Заодно пригласила ее как танцовщицу на съемки будущего клипа, которым заманили девочку злодеи из Сети», — сообщает telegram-канал Shot.
Ранее глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина провела две встречи в Екатеринбурге. На них она рассказывала школьникам и студентам об информационной безопасности и подчеркивала, что молодежь часто становится «жертвами шантажа и вымогательства».
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