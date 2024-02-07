07 февраля 2024

Клава Кока пригласила на съемки клипа школьницу, которую обманули мошенники. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня города. Челябинск , шоу, праздник, клава кока
Клава Кока назначила девочке личную встречу и поговорила с ней о безопасности в Интернете Фото:

Певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) встретилась со школьницей, которую обманули мошенники. Они пообещали ребенку сняться в клипе артистки, но перед этим выманили у подростка полуобнаженные фото и пытались развести на деньги. Артистка решила поговорить с девочкой лично и пригласить ее на настоящие съемки.

«Клава Кока встретилась с поклонницей, чтобы провести вместе время и объяснить правила безопасного поведения в Интернете. Заодно пригласила ее как танцовщицу на съемки будущего клипа, которым заманили девочку злодеи из Сети», — сообщает telegram-канал Shot.

Ранее глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина провела две встречи в Екатеринбурге. На них она рассказывала школьникам и студентам об информационной безопасности и подчеркивала, что молодежь часто становится «жертвами шантажа и вымогательства».

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Певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) встретилась со школьницей, которую обманули мошенники. Они пообещали ребенку сняться в клипе артистки, но перед этим выманили у подростка полуобнаженные фото и пытались развести на деньги. Артистка решила поговорить с девочкой лично и пригласить ее на настоящие съемки. «Клава Кока встретилась с поклонницей, чтобы провести вместе время и объяснить правила безопасного поведения в Интернете. Заодно пригласила ее как танцовщицу на съемки будущего клипа, которым заманили девочку злодеи из Сети», — сообщает telegram-канал Shot. Ранее глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина провела две встречи в Екатеринбурге. На них она рассказывала школьникам и студентам об информационной безопасности и подчеркивала, что молодежь часто становится «жертвами шантажа и вымогательства».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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