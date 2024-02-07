Клава Кока пригласила на съемки клипа школьницу, которую обманули мошенники. Видео

08 февраля 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

Клава Кока назначила девочке личную встречу и поговорила с ней о безопасности в Интернете Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) встретилась со школьницей, которую обманули мошенники. Они пообещали ребенку сняться в клипе артистки, но перед этим выманили у подростка полуобнаженные фото и пытались развести на деньги. Артистка решила поговорить с девочкой лично и пригласить ее на настоящие съемки. «Клава Кока встретилась с поклонницей, чтобы провести вместе время и объяснить правила безопасного поведения в Интернете. Заодно пригласила ее как танцовщицу на съемки будущего клипа, которым заманили девочку злодеи из Сети», — сообщает telegram-канал Shot. Ранее глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина провела две встречи в Екатеринбурге. На них она рассказывала школьникам и студентам об информационной безопасности и подчеркивала, что молодежь часто становится «жертвами шантажа и вымогательства».

Певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) встретилась со школьницей, которую обманули мошенники. Они пообещали ребенку сняться в клипе артистки, но перед этим выманили у подростка полуобнаженные фото и пытались развести на деньги. Артистка решила поговорить с девочкой лично и пригласить ее на настоящие съемки. «Клава Кока встретилась с поклонницей, чтобы провести вместе время и объяснить правила безопасного поведения в Интернете. Заодно пригласила ее как танцовщицу на съемки будущего клипа, которым заманили девочку злодеи из Сети», — сообщает telegram-канал Shot. Ранее глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина провела две встречи в Екатеринбурге. На них она рассказывала школьникам и студентам об информационной безопасности и подчеркивала, что молодежь часто становится «жертвами шантажа и вымогательства».