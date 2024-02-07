Участников банды, обокравшей мать погибшего на СВО пермяка, осудили условно

Казанский суд вынес первый приговор по делу о краже 12,7 млн рублей у жительницы Гремячинска Пермского края, сын которой погиб на СВО. Фигурантами уголовного дела стали семь жителей Казани и Хабаровска. Двум из них суд назначил условные сроки наказания.
«Заключившие досудебное соглашение со следствием и раскрывшие детали преступления двое обвиняемых получили условные сроки наказания. На момент вынесения приговора один из них пропорционально возместил пострадавшим только 300 тысяч рублей от суммы украденного, другой — 20 тысяч рублей. Суд также постановил, что все одиннадцать потерпевших могут взыскать похищенные средства в гражданском судопроизводстве», — сообщил интернет-портал Properm со ссылкой на пресс-службу суда.
Преступники звонили людям и представлялись «официальными представителями Центробанка РФ». Мошенники уверяли, что сбережения потерпевших находятся в опасности и их нужно перевести на «безопасные счета». От действий банды пострадали 11 жителей России, которые перевели преступникам более 15 миллионов рублей. Среди потерпевших также оказались жительница Гремячинска, сын которой погиб в ходе проведения СВО. Она перечислила мошенникам 12,7 млн рублей.
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