07 февраля 2024

Участников банды, обокравшей мать погибшего на СВО пермяка, осудили условно

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Олегу Иванову в суде Центрального района. Челябинск, оглашение приговора, приговор, судья, суд
Суд назначил мошенникам условные сроки наказания Фото:

Казанский суд вынес первый приговор по делу о краже 12,7 млн рублей у жительницы Гремячинска Пермского края, сын которой погиб на СВО. Фигурантами уголовного дела стали семь жителей Казани и Хабаровска. Двум из них суд назначил условные сроки наказания.

«Заключившие досудебное соглашение со следствием и раскрывшие детали преступления двое обвиняемых получили условные сроки наказания. На момент вынесения приговора один из них пропорционально возместил пострадавшим только 300 тысяч рублей от суммы украденного, другой — 20 тысяч рублей. Суд также постановил, что все одиннадцать потерпевших могут взыскать похищенные средства в гражданском судопроизводстве», — сообщил интернет-портал Properm со ссылкой на пресс-службу суда.

Преступники звонили людям и представлялись «официальными представителями Центробанка РФ». Мошенники уверяли, что сбережения потерпевших находятся в опасности и их нужно перевести на «безопасные счета». От действий банды пострадали 11 жителей России, которые перевели преступникам более 15 миллионов рублей. Среди потерпевших также оказались жительница Гремячинска, сын которой погиб в ходе проведения СВО. Она перечислила мошенникам 12,7 млн рублей.

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Казанский суд вынес первый приговор по делу о краже 12,7 млн рублей у жительницы Гремячинска Пермского края, сын которой погиб на СВО. Фигурантами уголовного дела стали семь жителей Казани и Хабаровска. Двум из них суд назначил условные сроки наказания. «Заключившие досудебное соглашение со следствием и раскрывшие детали преступления двое обвиняемых получили условные сроки наказания. На момент вынесения приговора один из них пропорционально возместил пострадавшим только 300 тысяч рублей от суммы украденного, другой — 20 тысяч рублей. Суд также постановил, что все одиннадцать потерпевших могут взыскать похищенные средства в гражданском судопроизводстве», — сообщил интернет-портал Properm со ссылкой на пресс-службу суда. Преступники звонили людям и представлялись «официальными представителями Центробанка РФ». Мошенники уверяли, что сбережения потерпевших находятся в опасности и их нужно перевести на «безопасные счета». От действий банды пострадали 11 жителей России, которые перевели преступникам более 15 миллионов рублей. Среди потерпевших также оказались жительница Гремячинска, сын которой погиб в ходе проведения СВО. Она перечислила мошенникам 12,7 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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