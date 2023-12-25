В Перми осудят банду, укравшую 12 млн у матери погибшего на СВО бойца

26 декабря 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Расследование уголовного дела завершено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми осудят шестерых участников банды, которые похитили у матери погибшего на СВО бойца 12 млн рублей. «МВД-Медиа» сообщает, что предварительное расследование уголовного дела завершено. «В главном следственном управлении ГУ МВД по Пермскому краю завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении шестерых жителей разных регионов страны. Шестеро участников банды предстанут перед судом. Установлено, что преступники дистанционно похищали у жителей Пермского края и других регионов страны они похитили более 15 млн рублей. среди обманутых людей оказалась и жительница Гремячинска, которая отдала мошенникам более 12 млн рублей, которые получила за гибель своего сына на СВО», — сообщили в «МВД-Медиа». Преступники звонили людям и представлялись «официальными представителями Центробанка РФ». Мошенники уверяли, что сбережения потерпевших в опасности и их нужно перевести на «безопасные счета». От рук банды мошенников пострадали более 10 жителей России. Они перевели преступникам свыше 15 млн рублей. Ранее в Казани началось рассмотрение уголовного дела в отношении двух участников этой банды.

В Перми осудят шестерых участников банды, которые похитили у матери погибшего на СВО бойца 12 млн рублей. «МВД-Медиа» сообщает, что предварительное расследование уголовного дела завершено. «В главном следственном управлении ГУ МВД по Пермскому краю завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении шестерых жителей разных регионов страны. Шестеро участников банды предстанут перед судом. Установлено, что преступники дистанционно похищали у жителей Пермского края и других регионов страны они похитили более 15 млн рублей. среди обманутых людей оказалась и жительница Гремячинска, которая отдала мошенникам более 12 млн рублей, которые получила за гибель своего сына на СВО», — сообщили в «МВД-Медиа». Преступники звонили людям и представлялись «официальными представителями Центробанка РФ». Мошенники уверяли, что сбережения потерпевших в опасности и их нужно перевести на «безопасные счета». От рук банды мошенников пострадали более 10 жителей России. Они перевели преступникам свыше 15 млн рублей. Ранее в Казани началось рассмотрение уголовного дела в отношении двух участников этой банды.