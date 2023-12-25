25 декабря 2023

В Перми осудят банду, укравшую 12 млн у матери погибшего на СВО бойца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, защита, обвинение, суд, адвокат, расследование
Расследование уголовного дела завершено Фото:

В Перми осудят шестерых участников банды, которые похитили у матери погибшего на СВО бойца 12 млн рублей. «МВД-Медиа» сообщает, что предварительное расследование уголовного дела завершено.

«В главном следственном управлении ГУ МВД по Пермскому краю завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении шестерых жителей разных регионов страны. Шестеро участников банды предстанут перед судом. Установлено, что преступники дистанционно похищали у жителей Пермского края и других регионов страны они похитили более 15 млн рублей. среди обманутых людей оказалась и жительница Гремячинска, которая отдала мошенникам более 12 млн рублей, которые получила за гибель своего сына на СВО», — сообщили в «МВД-Медиа».

Преступники звонили людям и представлялись «официальными представителями Центробанка РФ». Мошенники уверяли, что сбережения потерпевших в опасности и их нужно перевести на «безопасные счета». От рук банды мошенников пострадали более 10 жителей России. Они перевели преступникам свыше 15 млн рублей. Ранее в Казани началось рассмотрение уголовного дела в отношении двух участников этой банды.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми осудят шестерых участников банды, которые похитили у матери погибшего на СВО бойца 12 млн рублей. «МВД-Медиа» сообщает, что предварительное расследование уголовного дела завершено. «В главном следственном управлении ГУ МВД по Пермскому краю завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении шестерых жителей разных регионов страны. Шестеро участников банды предстанут перед судом. Установлено, что преступники дистанционно похищали у жителей Пермского края и других регионов страны они похитили более 15 млн рублей. среди обманутых людей оказалась и жительница Гремячинска, которая отдала мошенникам более 12 млн рублей, которые получила за гибель своего сына на СВО», — сообщили в «МВД-Медиа». Преступники звонили людям и представлялись «официальными представителями Центробанка РФ». Мошенники уверяли, что сбережения потерпевших в опасности и их нужно перевести на «безопасные счета». От рук банды мошенников пострадали более 10 жителей России. Они перевели преступникам свыше 15 млн рублей. Ранее в Казани началось рассмотрение уголовного дела в отношении двух участников этой банды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...