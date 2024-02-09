09 февраля 2024

ЕК начнет расследование против TikTok из-за риска для детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Приложение «TikTok». Екатеринбург, приложение, тик ток, тикток, tiktok, tik tok
TikTok должен фильтровать дезинформацию Фото:

Еврокомиссия готовится начать расследование против социальной сети TikTok из-за риска для несовершеннолетних. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Европейская комиссия начнет расследование в отношении TikTok в соответствии с новым законом о цифровых услугах в ближайшие недели», — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Поводом для расследования стало введение новых правил компанией, которые по мнению еврокомиссаров, могут навредить несовершеннолетним пользователям сети из-за роста в октябре 2023 года уровня дезинформации и призывов к насилию в связи с началом кризиса на Ближнем востоке.

Закон о цифровых услугах начал действовать в Евросоюзе 25 августа 2023 года. Он регламентирует работу социальных сетей и требует от них бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. В список попали такие платформы, как Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook *, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram*, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube и Zalando, а также поисковики Bing и Google Search.

* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

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Еврокомиссия готовится начать расследование против социальной сети TikTok из-за риска для несовершеннолетних. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Европейская комиссия начнет расследование в отношении TikTok в соответствии с новым законом о цифровых услугах в ближайшие недели», — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Поводом для расследования стало введение новых правил компанией, которые по мнению еврокомиссаров, могут навредить несовершеннолетним пользователям сети из-за роста в октябре 2023 года уровня дезинформации и призывов к насилию в связи с началом кризиса на Ближнем востоке. Закон о цифровых услугах начал действовать в Евросоюзе 25 августа 2023 года. Он регламентирует работу социальных сетей и требует от них бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. В список попали такие платформы, как Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook *, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram*, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube и Zalando, а также поисковики Bing и Google Search. * принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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