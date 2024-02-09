ЕК начнет расследование против TikTok из-за риска для детей

10 февраля 2024 в 01:59 Размер текста - 17 +

TikTok должен фильтровать дезинформацию Фото: Анна Майорова © URA.RU Еврокомиссия готовится начать расследование против социальной сети TikTok из-за риска для несовершеннолетних. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Европейская комиссия начнет расследование в отношении TikTok в соответствии с новым законом о цифровых услугах в ближайшие недели», — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Поводом для расследования стало введение новых правил компанией, которые по мнению еврокомиссаров, могут навредить несовершеннолетним пользователям сети из-за роста в октябре 2023 года уровня дезинформации и призывов к насилию в связи с началом кризиса на Ближнем востоке. Закон о цифровых услугах начал действовать в Евросоюзе 25 августа 2023 года. Он регламентирует работу социальных сетей и требует от них бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. В список попали такие платформы, как Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook *, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram*, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube и Zalando, а также поисковики Bing и Google Search. * принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Еврокомиссия готовится начать расследование против социальной сети TikTok из-за риска для несовершеннолетних. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Европейская комиссия начнет расследование в отношении TikTok в соответствии с новым законом о цифровых услугах в ближайшие недели», — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Поводом для расследования стало введение новых правил компанией, которые по мнению еврокомиссаров, могут навредить несовершеннолетним пользователям сети из-за роста в октябре 2023 года уровня дезинформации и призывов к насилию в связи с началом кризиса на Ближнем востоке. Закон о цифровых услугах начал действовать в Евросоюзе 25 августа 2023 года. Он регламентирует работу социальных сетей и требует от них бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. В список попали такие платформы, как Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook *, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram*, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube и Zalando, а также поисковики Bing и Google Search. * принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.