Пьяный мужчина напал полицейских во время задержания в Екатеринбурге

Мужчина в камуфляже начал драться с полицейскими во время задержания
В Екатеринбурге на улице Посадская 81 полиция задержала пьяного мужчину в камуфляже, который ломился в квартиры дома и кидался на людей. Во время задержания он напал на сотрудников МВД, сообщил один из жильцов дома.
«Он распивал алкоголь, пытался попасть во все квартиры во втором подъезде, кидался на людей. Его испугались и не открывали ему. Увидев полицию, он начал с ними драться», — рассказал один из жильцов дома порталу Е1.RU. Он уточнил, что никому из подъезда мужчина не был знаком.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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