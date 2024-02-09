09 февраля 2024

Пьяный мужчина напал полицейских во время задержания в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "Полиция, доставка подследственного". Москва, полицейский, полиция, спецсредства, наручники, резиновая дубинка
Мужчина в камуфляже начал драться с полицейскими во время задержания Фото:

В Екатеринбурге на улице Посадская 81 полиция задержала пьяного мужчину в камуфляже, который ломился в квартиры дома и кидался на людей. Во время задержания он напал на сотрудников МВД, сообщил один из жильцов дома.

«Он распивал алкоголь, пытался попасть во все квартиры во втором подъезде, кидался на людей. Его испугались и не открывали ему. Увидев полицию, он начал с ними драться», — рассказал один из жильцов дома порталу Е1.RU. Он уточнил, что никому из подъезда мужчина не был знаком.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на улице Посадская 81 полиция задержала пьяного мужчину в камуфляже, который ломился в квартиры дома и кидался на людей. Во время задержания он напал на сотрудников МВД, сообщил один из жильцов дома. «Он распивал алкоголь, пытался попасть во все квартиры во втором подъезде, кидался на людей. Его испугались и не открывали ему. Увидев полицию, он начал с ними драться», — рассказал один из жильцов дома порталу Е1.RU. Он уточнил, что никому из подъезда мужчина не был знаком. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...