Daily Mail: Запад советовал Украине не воевать за Крым

11 февраля 2024 в 09:22 Размер текста - 17 +

Украина находится в кризисной точке Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны советовали Украине не воевать за Крым в 2014 году. Об этом сообщил английский эксперт Лорд Эшкрофт для издания Daily Mail.«В 2014 году, как мне сказали во время моего визита [на Украину], западные союзники незаметно посоветовали Украине не воевать за Крым, о чем многие позже сожалели», — заявил Эшкрофт в своей статье. Автор материала отметил, что на данный момент Украина находится в кризисной точке. Крым вошел в состав РФ в 2014 году после проведения референдума. Тогда больше 95% избирателей поддержали новый статус полуострова. Крым вернулся в родную гавань, как заявлял президент РФ Владимир Путин. В ответ на возражения других стран Россия неоднократно повторяла, что опрос проводился в соответствии с международным правом, поэтому тема принадлежности Крыма закрыта навсегда.

Западные страны советовали Украине не воевать за Крым в 2014 году. Об этом сообщил английский эксперт Лорд Эшкрофт для издания Daily Mail.«В 2014 году, как мне сказали во время моего визита [на Украину], западные союзники незаметно посоветовали Украине не воевать за Крым, о чем многие позже сожалели», — заявил Эшкрофт в своей статье. Автор материала отметил, что на данный момент Украина находится в кризисной точке. Крым вошел в состав РФ в 2014 году после проведения референдума. Тогда больше 95% избирателей поддержали новый статус полуострова. Крым вернулся в родную гавань, как заявлял президент РФ Владимир Путин. В ответ на возражения других стран Россия неоднократно повторяла, что опрос проводился в соответствии с международным правом, поэтому тема принадлежности Крыма закрыта навсегда.