Daily Mail: Запад советовал Украине не воевать за Крым

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Украина находится в кризисной точке Фото:
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Западные страны советовали Украине не воевать за Крым в 2014 году. Об этом сообщил английский эксперт Лорд Эшкрофт для издания Daily Mail.«В 2014 году, как мне сказали во время моего визита [на Украину], западные союзники незаметно посоветовали

Украине не воевать за Крым, о чем многие позже сожалели», — заявил Эшкрофт в своей статье. Автор материала отметил, что на данный момент Украина находится в кризисной точке.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году после проведения референдума. Тогда больше 95% избирателей поддержали новый статус полуострова. Крым вернулся в родную гавань, как заявлял президент РФ Владимир Путин. В ответ на возражения других стран Россия неоднократно повторяла, что опрос проводился в соответствии с международным правом, поэтому тема принадлежности Крыма закрыта навсегда.

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Западные страны советовали Украине не воевать за Крым в 2014 году. Об этом сообщил английский эксперт Лорд Эшкрофт для издания Daily Mail.«В 2014 году, как мне сказали во время моего визита [на Украину], западные союзники незаметно посоветовали Украине не воевать за Крым, о чем многие позже сожалели», — заявил Эшкрофт в своей статье. Автор материала отметил, что на данный момент Украина находится в кризисной точке. Крым вошел в состав РФ в 2014 году после проведения референдума. Тогда больше 95% избирателей поддержали новый статус полуострова. Крым вернулся в родную гавань, как заявлял президент РФ Владимир Путин. В ответ на возражения других стран Россия неоднократно повторяла, что опрос проводился в соответствии с международным правом, поэтому тема принадлежности Крыма закрыта навсегда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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