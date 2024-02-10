Сенатор от ХМАО рассказал, почему интервью Путина с Карлсоном стало популярно на Западе

Сенатор от ХМАО: благодаря интервью Путина с Такером Запад узнал правду об СВО

11 февраля 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

Интервью Путина с Карлсоном опубликовали 9 февраля в соцсетях Фото: Пресс-служба президента РФ новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Интервью президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном стало популярно среди западной аудитории, так как в нем РФ удалось донести правду о событиях, связанных с Украиной. Об этом заявил сенатор от ХМАО Эдуард Исаков. «На мой взгляд, такой живой интерес, прежде всего, у западной аудитории вызван тем, что России удалось прорвать выстроенную против нее информационную блокаду и донести правду мировой общественности о событиях, связанных с Украиной. Наш президент, как мудрый правитель, открыто заявляет — наша страна не представляет угрозы для „коллективного Запада“, и мы готовы к диалогу, но к диалогу на равных», — написал Исаков в своем telegram-канале. Интервью Путина с Карлсоном опубликовали 9 февраля. Оно собрало 11,5 миллионов просмотров на YouTube и больше 160 миллионов в соцсети Х (бывший Твиттер) за двое суток. Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что интервью посмотрел миллиард человек. Она уточнила, что подобных интервью не было в истории журналистики. В нем президент РФ заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. О реакции Запада на разговор Путина с Карлсоном — в материале URA.RU.

Интервью президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном стало популярно среди западной аудитории, так как в нем РФ удалось донести правду о событиях, связанных с Украиной. Об этом заявил сенатор от ХМАО Эдуард Исаков. «На мой взгляд, такой живой интерес, прежде всего, у западной аудитории вызван тем, что России удалось прорвать выстроенную против нее информационную блокаду и донести правду мировой общественности о событиях, связанных с Украиной. Наш президент, как мудрый правитель, открыто заявляет — наша страна не представляет угрозы для „коллективного Запада“, и мы готовы к диалогу, но к диалогу на равных», — написал Исаков в своем telegram-канале. Интервью Путина с Карлсоном опубликовали 9 февраля. Оно собрало 11,5 миллионов просмотров на YouTube и больше 160 миллионов в соцсети Х (бывший Твиттер) за двое суток. Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что интервью посмотрел миллиард человек. Она уточнила, что подобных интервью не было в истории журналистики. В нем президент РФ заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. О реакции Запада на разговор Путина с Карлсоном — в материале URA.RU.