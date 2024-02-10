Сенатор от ХМАО рассказал, почему интервью Путина с Карлсоном стало популярно на Западе

Интервью президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном стало популярно среди западной аудитории, так как в нем РФ удалось донести правду о событиях, связанных с Украиной. Об этом заявил сенатор от ХМАО Эдуард Исаков.
«На мой взгляд, такой живой интерес, прежде всего, у западной аудитории вызван тем, что России удалось прорвать выстроенную против нее информационную блокаду и донести правду мировой общественности о событиях, связанных с Украиной. Наш президент, как мудрый правитель, открыто заявляет — наша страна не представляет угрозы для „коллективного Запада“, и мы готовы к диалогу, но к диалогу на равных», — написал Исаков в своем telegram-канале.
Интервью Путина с Карлсоном опубликовали 9 февраля. Оно собрало 11,5 миллионов просмотров на YouTube и больше 160 миллионов в соцсети Х (бывший Твиттер) за двое суток. Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что интервью посмотрел миллиард человек. Она уточнила, что подобных интервью не было в истории журналистики. В нем президент РФ заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. О реакции Запада на разговор Путина с Карлсоном — в материале URA.RU.
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