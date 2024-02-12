12 февраля 2024

Смолинский маньяк Ческидов вернулся в Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Владимиру Ческидову обвиняемому в похищении, убийстве, изнасиловании, в суде Центрального района. Челябинск, ческидов владимир, челябинский маньяк
Владимира Ческидова вернули в Челябинск после прохождения психиатрической экспертизы Фото:
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Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

Владимир Ческидов из Смолино (Челябинская область), получивший в народе прозвище «Смолинский маньяк» из-за обвинений в похищении и изнасиловании одной женщины и убийстве другой, вернулся в Челябинск. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, он прошел все необходимые экспертизы в Москве.

«Психиатрическая экспертиза длилась долго. Следователям было необходимо провести все тесты, чтобы потом к ним не возвращаться. После их окончания Ческидова этапировали обратно в Челябинск и вновь поместили в СИЗО. Результаты экспертизы пока неизвестны», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

О Ческидове узнали в конце июля прошлого года. О нем полиции рассказала одна из его жертв. По словам женщины, на протяжении 14 лет мужчина держал ее в плену, избивая и насилуя. Она смогла сбежать, когда у него после выпитого алкоголя произошел приступ «белой горячки». Его увезли медики, а она смогла убежать и сообщить о произошедшем в полицию.

Силовики оперативно задержали Ческидова. В его доме прошли обыски, в результате которых на заднем дворе дома обнаружили останки другой женщины. Ческидов признался в ее убийстве. Также он признал вину в похищении человека, но полностью отверг обвинения в изнасиловании. По его словам, интимные отношения были по обоюдному согласию.

После курса лечения Ческидова отправили под стражу. Следствие настояло на прохождении им психиатрической экспертизы. Было принято решение этапировать его в Москву для проведения комплексного обследования.

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Владимир Ческидов из Смолино (Челябинская область), получивший в народе прозвище «Смолинский маньяк» из-за обвинений в похищении и изнасиловании одной женщины и убийстве другой, вернулся в Челябинск. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, он прошел все необходимые экспертизы в Москве. «Психиатрическая экспертиза длилась долго. Следователям было необходимо провести все тесты, чтобы потом к ним не возвращаться. После их окончания Ческидова этапировали обратно в Челябинск и вновь поместили в СИЗО. Результаты экспертизы пока неизвестны», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. О Ческидове узнали в конце июля прошлого года. О нем полиции рассказала одна из его жертв. По словам женщины, на протяжении 14 лет мужчина держал ее в плену, избивая и насилуя. Она смогла сбежать, когда у него после выпитого алкоголя произошел приступ «белой горячки». Его увезли медики, а она смогла убежать и сообщить о произошедшем в полицию. Силовики оперативно задержали Ческидова. В его доме прошли обыски, в результате которых на заднем дворе дома обнаружили останки другой женщины. Ческидов признался в ее убийстве. Также он признал вину в похищении человека, но полностью отверг обвинения в изнасиловании. По его словам, интимные отношения были по обоюдному согласию. После курса лечения Ческидова отправили под стражу. Следствие настояло на прохождении им психиатрической экспертизы. Было принято решение этапировать его в Москву для проведения комплексного обследования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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