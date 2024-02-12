Смолинский маньяк Ческидов вернулся в Челябинск

13 февраля 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Владимира Ческидова вернули в Челябинск после прохождения психиатрической экспертизы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину Владимир Ческидов из Смолино (Челябинская область), получивший в народе прозвище «Смолинский маньяк» из-за обвинений в похищении и изнасиловании одной женщины и убийстве другой, вернулся в Челябинск. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, он прошел все необходимые экспертизы в Москве. «Психиатрическая экспертиза длилась долго. Следователям было необходимо провести все тесты, чтобы потом к ним не возвращаться. После их окончания Ческидова этапировали обратно в Челябинск и вновь поместили в СИЗО. Результаты экспертизы пока неизвестны», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. О Ческидове узнали в конце июля прошлого года. О нем полиции рассказала одна из его жертв. По словам женщины, на протяжении 14 лет мужчина держал ее в плену, избивая и насилуя. Она смогла сбежать, когда у него после выпитого алкоголя произошел приступ «белой горячки». Его увезли медики, а она смогла убежать и сообщить о произошедшем в полицию. Силовики оперативно задержали Ческидова. В его доме прошли обыски, в результате которых на заднем дворе дома обнаружили останки другой женщины. Ческидов признался в ее убийстве. Также он признал вину в похищении человека, но полностью отверг обвинения в изнасиловании. По его словам, интимные отношения были по обоюдному согласию. После курса лечения Ческидова отправили под стражу. Следствие настояло на прохождении им психиатрической экспертизы. Было принято решение этапировать его в Москву для проведения комплексного обследования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владимир Ческидов из Смолино (Челябинская область), получивший в народе прозвище «Смолинский маньяк» из-за обвинений в похищении и изнасиловании одной женщины и убийстве другой, вернулся в Челябинск. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, он прошел все необходимые экспертизы в Москве. «Психиатрическая экспертиза длилась долго. Следователям было необходимо провести все тесты, чтобы потом к ним не возвращаться. После их окончания Ческидова этапировали обратно в Челябинск и вновь поместили в СИЗО. Результаты экспертизы пока неизвестны», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. О Ческидове узнали в конце июля прошлого года. О нем полиции рассказала одна из его жертв. По словам женщины, на протяжении 14 лет мужчина держал ее в плену, избивая и насилуя. Она смогла сбежать, когда у него после выпитого алкоголя произошел приступ «белой горячки». Его увезли медики, а она смогла убежать и сообщить о произошедшем в полицию. Силовики оперативно задержали Ческидова. В его доме прошли обыски, в результате которых на заднем дворе дома обнаружили останки другой женщины. Ческидов признался в ее убийстве. Также он признал вину в похищении человека, но полностью отверг обвинения в изнасиловании. По его словам, интимные отношения были по обоюдному согласию. После курса лечения Ческидова отправили под стражу. Следствие настояло на прохождении им психиатрической экспертизы. Было принято решение этапировать его в Москву для проведения комплексного обследования.