Челябинского маньяка Ческидова оставили в СИЗО

13 февраля 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Владимир Ческидов пробудет в СИЗО, минимум, до конца марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину Маньяк из Смолино (Челябинская область) Владимир Ческидов, обвиняемый в похищении человека, убийстве и изнасиловании, не смог выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, его оставили под стражей до конца марта. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Владимира Ческидова. Постановление Центрального райсуда от 22 декабря 2023 года, которым обвиняемому был продлен срок содержания под стражей до 30 марта 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Ческидов участвовал в заседании посредством видеоконференцсвязи из челябинского СИЗО. Туда его привезли после психиатрической экспертизы, которую проводили в Москве. Ческидова задержали в конце июля прошлого года. Показания на него дала одна из его жертв, которая пояснила правоохранителям, что на протяжении 14 лет он силой удерживал ее в доме, при этом постоянно избивал и насиловал. Также она заявила, что до нее в доме он удерживал другую женщину, которую убил и расчленил. Ее слова подтвердились — во дворе дома Ческидова нашли останки другой женщины. Ческидов признался во всех инкриминируемых ему преступлениях кроме изнасилования. По его словам, все было по обоюдному согласию. А его мать, Валентина Ческидова, не согласилась с обвинениями. По ее словам, женщина жила у них дома, «как королева». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Маньяк из Смолино (Челябинская область) Владимир Ческидов, обвиняемый в похищении человека, убийстве и изнасиловании, не смог выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, его оставили под стражей до конца марта. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Владимира Ческидова. Постановление Центрального райсуда от 22 декабря 2023 года, которым обвиняемому был продлен срок содержания под стражей до 30 марта 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Ческидов участвовал в заседании посредством видеоконференцсвязи из челябинского СИЗО. Туда его привезли после психиатрической экспертизы, которую проводили в Москве. Ческидова задержали в конце июля прошлого года. Показания на него дала одна из его жертв, которая пояснила правоохранителям, что на протяжении 14 лет он силой удерживал ее в доме, при этом постоянно избивал и насиловал. Также она заявила, что до нее в доме он удерживал другую женщину, которую убил и расчленил. Ее слова подтвердились — во дворе дома Ческидова нашли останки другой женщины. Ческидов признался во всех инкриминируемых ему преступлениях кроме изнасилования. По его словам, все было по обоюдному согласию. А его мать, Валентина Ческидова, не согласилась с обвинениями. По ее словам, женщина жила у них дома, «как королева».