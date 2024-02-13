Челябинец скончался после смены в убойном цеху птицеводческого комплекса

Сотрудник «Нагайбаксого птицеводческого комплекса» (ООО «НПК») Челябинской области скончался, проведя смену в убойном цеху. Как пояснили URA.RU в компании, ему стало плохо во время смены, ему оказали первую помощь, но довезти его до больницы не успели.
«Сотруднику на территории предприятия внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал. Коллеги оказали ему первую помощь, сотрудник пришел в сознание. Сразу же была вызвана скорая помощь, которая увезла его в медицинское учреждение. По имеющейся у нас неофициальной информации, сотрудник умер в машине скорой помощи», — сообщили URA.RU в ООО «НПК»
Там отметили, что причина смерти работника пока не установлена. Однако уже сейчас на предприятии проводится внутренняя проверка. Руководство связалось с семьей погибшего. Ей будет оказана вся необходимая помощь.
По данным URA.RU, сотрудник работал оператором. Ему было 58 лет. У руководства он был на хорошем счету. С предприятия его оперативно пытались доставить в районную больницу. Однако, мужчина скончался до прибытия в медучреждение.
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