Челябинец скончался после смены в убойном цеху птицеводческого комплекса

13 февраля 2024 в 18:44 Размер текста - 17 +

Мужчина скончался по дороге в больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудник «Нагайбаксого птицеводческого комплекса» (ООО «НПК») Челябинской области скончался, проведя смену в убойном цеху. Как пояснили URA.RU в компании, ему стало плохо во время смены, ему оказали первую помощь, но довезти его до больницы не успели. «Сотруднику на территории предприятия внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал. Коллеги оказали ему первую помощь, сотрудник пришел в сознание. Сразу же была вызвана скорая помощь, которая увезла его в медицинское учреждение. По имеющейся у нас неофициальной информации, сотрудник умер в машине скорой помощи», — сообщили URA.RU в ООО «НПК» Там отметили, что причина смерти работника пока не установлена. Однако уже сейчас на предприятии проводится внутренняя проверка. Руководство связалось с семьей погибшего. Ей будет оказана вся необходимая помощь. По данным URA.RU, сотрудник работал оператором. Ему было 58 лет. У руководства он был на хорошем счету. С предприятия его оперативно пытались доставить в районную больницу. Однако, мужчина скончался до прибытия в медучреждение.

Сотрудник «Нагайбаксого птицеводческого комплекса» (ООО «НПК») Челябинской области скончался, проведя смену в убойном цеху. Как пояснили URA.RU в компании, ему стало плохо во время смены, ему оказали первую помощь, но довезти его до больницы не успели. «Сотруднику на территории предприятия внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал. Коллеги оказали ему первую помощь, сотрудник пришел в сознание. Сразу же была вызвана скорая помощь, которая увезла его в медицинское учреждение. По имеющейся у нас неофициальной информации, сотрудник умер в машине скорой помощи», — сообщили URA.RU в ООО «НПК» Там отметили, что причина смерти работника пока не установлена. Однако уже сейчас на предприятии проводится внутренняя проверка. Руководство связалось с семьей погибшего. Ей будет оказана вся необходимая помощь. По данным URA.RU, сотрудник работал оператором. Ему было 58 лет. У руководства он был на хорошем счету. С предприятия его оперативно пытались доставить в районную больницу. Однако, мужчина скончался до прибытия в медучреждение.