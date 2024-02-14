14 февраля 2024

В Челябинске задержан гражданин Армении, находившийся в федеральном розыске

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, росгвардия
Росгвардецы оперативно задержали гражданина Фото:

В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали гражданина Армении, который находился в федеральном розыске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, после задержания его передали полиции.

«Сотрудники группы задержания получили сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в отделе по вопросам миграции ОП „Тракторозаводский“ УМВД России по Челябинску. Сотрудник отдела указал на мужчину и пояснил, что при проверке по базам данных обнаружил выставленный на него федеральный розыск, после чего и нажал кнопку тревожной сигнализации», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Там отметили, что задержанным оказался 30-летний гражданин Армении. С мая прошлого года он находился в федеральном розыске, как подсудимый, скрывшийся от органов следствия. После задержания мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали гражданина Армении, который находился в федеральном розыске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, после задержания его передали полиции. «Сотрудники группы задержания получили сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в отделе по вопросам миграции ОП „Тракторозаводский“ УМВД России по Челябинску. Сотрудник отдела указал на мужчину и пояснил, что при проверке по базам данных обнаружил выставленный на него федеральный розыск, после чего и нажал кнопку тревожной сигнализации», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления Росгвардии. Там отметили, что задержанным оказался 30-летний гражданин Армении. С мая прошлого года он находился в федеральном розыске, как подсудимый, скрывшийся от органов следствия. После задержания мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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