В Челябинске задержан гражданин Армении, находившийся в федеральном розыске

В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали гражданина Армении, который находился в федеральном розыске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, после задержания его передали полиции.
«Сотрудники группы задержания получили сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в отделе по вопросам миграции ОП „Тракторозаводский“ УМВД России по Челябинску. Сотрудник отдела указал на мужчину и пояснил, что при проверке по базам данных обнаружил выставленный на него федеральный розыск, после чего и нажал кнопку тревожной сигнализации», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Там отметили, что задержанным оказался 30-летний гражданин Армении. С мая прошлого года он находился в федеральном розыске, как подсудимый, скрывшийся от органов следствия. После задержания мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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