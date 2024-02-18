18 февраля 2024

Пермяка без сознания обнаружили на дне бассейна

© Служба новостей «URA.RU»
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Ханымей-Муравленко, 4 сентября,рабочая поездка Кобылкина, бассейн
Мужчине вовремя оказали первую помощь Фото:

В пермском бассейне «БМ» едва не утонул посетитель. Инцидент, о котором пишут СМИ, произошел 16 февраля. Во время плавания пермяк потерял сознание и ушел на глубину. Это заметили другие посетители.

«16 февраля в бассейне „БМ“ потерял сознание и ушел на глубину молодой мужчина. Все произошло около 16 часов, когда на дорожках занималась группа ребят, и плавали взрослые посетители, купившие абонементы. Первыми лежащего на глубине мужчину заметили женщины, плавающие в это время в бассейне», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на одну из посетительниц бассейна.

Со слов очевидцев, ни одного спасателя в момент случившегося рядом не было. Тренер, проводившая занятие с детьми, попросила их поднять мужчину на поверхность. После этого пострадавшему оказали первую помощь и передали прибывшим на место сотрудникам скорой помощи. Сейчас мужчина проходит лечение в условиях стационара, его состояние оценивается, как средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка, уточняет «КП-Пермь».

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В пермском бассейне «БМ» едва не утонул посетитель. Инцидент, о котором пишут СМИ, произошел 16 февраля. Во время плавания пермяк потерял сознание и ушел на глубину. Это заметили другие посетители. «16 февраля в бассейне „БМ“ потерял сознание и ушел на глубину молодой мужчина. Все произошло около 16 часов, когда на дорожках занималась группа ребят, и плавали взрослые посетители, купившие абонементы. Первыми лежащего на глубине мужчину заметили женщины, плавающие в это время в бассейне», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на одну из посетительниц бассейна. Со слов очевидцев, ни одного спасателя в момент случившегося рядом не было. Тренер, проводившая занятие с детьми, попросила их поднять мужчину на поверхность. После этого пострадавшему оказали первую помощь и передали прибывшим на место сотрудникам скорой помощи. Сейчас мужчина проходит лечение в условиях стационара, его состояние оценивается, как средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка, уточняет «КП-Пермь».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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