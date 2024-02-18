Пермяка без сознания обнаружили на дне бассейна

19 февраля 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Мужчине вовремя оказали первую помощь Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU В пермском бассейне «БМ» едва не утонул посетитель. Инцидент, о котором пишут СМИ, произошел 16 февраля. Во время плавания пермяк потерял сознание и ушел на глубину. Это заметили другие посетители. «16 февраля в бассейне „БМ“ потерял сознание и ушел на глубину молодой мужчина. Все произошло около 16 часов, когда на дорожках занималась группа ребят, и плавали взрослые посетители, купившие абонементы. Первыми лежащего на глубине мужчину заметили женщины, плавающие в это время в бассейне», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на одну из посетительниц бассейна. Со слов очевидцев, ни одного спасателя в момент случившегося рядом не было. Тренер, проводившая занятие с детьми, попросила их поднять мужчину на поверхность. После этого пострадавшему оказали первую помощь и передали прибывшим на место сотрудникам скорой помощи. Сейчас мужчина проходит лечение в условиях стационара, его состояние оценивается, как средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка, уточняет «КП-Пермь».

В пермском бассейне «БМ» едва не утонул посетитель. Инцидент, о котором пишут СМИ, произошел 16 февраля. Во время плавания пермяк потерял сознание и ушел на глубину. Это заметили другие посетители. «16 февраля в бассейне „БМ“ потерял сознание и ушел на глубину молодой мужчина. Все произошло около 16 часов, когда на дорожках занималась группа ребят, и плавали взрослые посетители, купившие абонементы. Первыми лежащего на глубине мужчину заметили женщины, плавающие в это время в бассейне», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на одну из посетительниц бассейна. Со слов очевидцев, ни одного спасателя в момент случившегося рядом не было. Тренер, проводившая занятие с детьми, попросила их поднять мужчину на поверхность. После этого пострадавшему оказали первую помощь и передали прибывшим на место сотрудникам скорой помощи. Сейчас мужчина проходит лечение в условиях стационара, его состояние оценивается, как средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка, уточняет «КП-Пермь».