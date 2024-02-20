Челябинский экс-депутат Госдумы возглавил Россельхознадзор в трех регионах УрФО

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Полпред по УрФО Игорь Холманских, губернаторы Южного Урала и Курганской области и другие партийные лидеры на заседании межрегионального координационного совета «Единой России». Челябинск, литовченко анатолий
Анатолий Литовченко пока руководит объединенным управлением Россельхознадзора в статусе и. о. Фото:

Бывший депутат Госдумы от Челябинской области Анатолий Литовченко возглавил Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора. Эту информацию подтвердили URA.RU в ведомстве. Новая структура с центром в Челябинске объединила управления по Челябинской, Курганской и Свердловской областям.

«Исполняющим обязанности руководителя будет Анатолий Григорьевич Литовченко», — пояснили URA.RU в пресс-службе управления. Его заместителем станет экс-руководитель свердловского управления Игорь Мещеряков.

До мая 2021 года управления Россельхознадзора в Челябинской и Курганской областях были отдельными подразделениями. Затем их объединили. В августе 2022 году эту структуру возглавил Анатолий Литовченко. До избрания в парламент он возглавлял Увельский район Челябинской области. В 2016 году Литовченко победил на выборах по Коркинскому округу, а в 2021 году уже не стал участвовать в выборах.

Сейчас, «в целях совершенствования надзорной деятельности в сфере ветеринарного и фитосанитарного контроля», прошло новое укрупнение. В ближайшее время новое управление проинспектирует руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

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Бывший депутат Госдумы от Челябинской области Анатолий Литовченко возглавил Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора. Эту информацию подтвердили URA.RU в ведомстве. Новая структура с центром в Челябинске объединила управления по Челябинской, Курганской и Свердловской областям. «Исполняющим обязанности руководителя будет Анатолий Григорьевич Литовченко», — пояснили URA.RU в пресс-службе управления. Его заместителем станет экс-руководитель свердловского управления Игорь Мещеряков. До мая 2021 года управления Россельхознадзора в Челябинской и Курганской областях были отдельными подразделениями. Затем их объединили. В августе 2022 году эту структуру возглавил Анатолий Литовченко. До избрания в парламент он возглавлял Увельский район Челябинской области. В 2016 году Литовченко победил на выборах по Коркинскому округу, а в 2021 году уже не стал участвовать в выборах. Сейчас, «в целях совершенствования надзорной деятельности в сфере ветеринарного и фитосанитарного контроля», прошло новое укрупнение. В ближайшее время новое управление проинспектирует руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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