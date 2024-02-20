Свердловским и курганским Россельхознадзором стали управлять из Челябинска

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Рейд Россельхознадзора в китайские теплицы ООО Дружба Режевского района Свердловской области. Село Останино, россельхознадзор, сельское хозяйство
Создано Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора Фото:

Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям объединили со свердловским управлением. Было создано Уральское межрегиональное управление. Как сообщили URA.RU в пресс-службе новой структуры, головной центр объединения будет располагаться в Челябинске.

«Путем присоединения управления Россельхознадзора по Свердловской области к управлению Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям завершилась процедура реорганизации данных территориальных подразделений службы. Полномочия объединенной структуры распространяются на территории трех регионов: Курганской, Свердловской и Челябинской областей с центром в Челябинске», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Там отметили, что решение об объединении управлений было принято с целью совершенствования надзорной деятельности в сфере ветеринарного и фитосанитарного контроля. В ближайшее время новое управление посетит руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

До мая 2021 года управления Россельхознадзора в Челябинской и Курганской областях были отдельными подразделениями. Затем их объединили. В августе 2022 году эту структуру возглавил Анатолий Литовченко.

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Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям объединили со свердловским управлением. Было создано Уральское межрегиональное управление. Как сообщили URA.RU в пресс-службе новой структуры, головной центр объединения будет располагаться в Челябинске. «Путем присоединения управления Россельхознадзора по Свердловской области к управлению Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям завершилась процедура реорганизации данных территориальных подразделений службы. Полномочия объединенной структуры распространяются на территории трех регионов: Курганской, Свердловской и Челябинской областей с центром в Челябинске», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. Там отметили, что решение об объединении управлений было принято с целью совершенствования надзорной деятельности в сфере ветеринарного и фитосанитарного контроля. В ближайшее время новое управление посетит руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. До мая 2021 года управления Россельхознадзора в Челябинской и Курганской областях были отдельными подразделениями. Затем их объединили. В августе 2022 году эту структуру возглавил Анатолий Литовченко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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