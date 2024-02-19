Пособницу ВСУ, пойманную в Екатеринбурге, защищает адвокат пиарщика Ширшикова

20 февраля 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Девушку отправили в СИЗО на прошлой неделе Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ В суде интересы гражданки США, которую задержали в Екатеринбурге по обвинению в пособничестве ВСУ, представляет адвокат Федор Акчермышев. Он известен тем, что защищает екатеринбургского пиарщика Ярослава Ширшикова, которого судят по делу об оправдании терроризма из-за поста о погибшем военкоре Владлене Татарском. «Я не уполномочен давать комментарии по этому делу. Состояние здоровья [у подсудимой] удовлетворительное. Она находится в [екатеринбургском] СИЗО №5», — сказал Акчермышев корреспонденту URA.RU. Новость по теме Что известно о гражданке США, собиравшей на Урале деньги для ВСУ. Фото По данным ФСБ, у задержанной — двойное гражданство, России и США. Силовики считают, что она с 2022 года отправляла деньги украинской армии. В Екатеринбурге ее заключили под стражу. Подробнее об аресте пособницы ВСУ — в сюжете URA.RU. Ширшиков был задержан силовиками утром 18 апреля 2023 года из-за постов о теракте в Санкт-Петербурге, из-за которого погиб Владлен Татарский. Военкор находился в кафе на своем творческом вечере, когда ему принесли статуэтку, начиненную взрывчаткой. Следствие считает, что пиарщик в публикациях оправдывал терроризм. На последнем заседании Ширшиков признал вину.

В суде интересы гражданки США, которую задержали в Екатеринбурге по обвинению в пособничестве ВСУ, представляет адвокат Федор Акчермышев. Он известен тем, что защищает екатеринбургского пиарщика Ярослава Ширшикова, которого судят по делу об оправдании терроризма из-за поста о погибшем военкоре Владлене Татарском. «Я не уполномочен давать комментарии по этому делу. Состояние здоровья [у подсудимой] удовлетворительное. Она находится в [екатеринбургском] СИЗО №5», — сказал Акчермышев корреспонденту URA.RU. По данным ФСБ, у задержанной — двойное гражданство, России и США. Силовики считают, что она с 2022 года отправляла деньги украинской армии. В Екатеринбурге ее заключили под стражу. Подробнее об аресте пособницы ВСУ — в сюжете URA.RU. Ширшиков был задержан силовиками утром 18 апреля 2023 года из-за постов о теракте в Санкт-Петербурге, из-за которого погиб Владлен Татарский. Военкор находился в кафе на своем творческом вечере, когда ему принесли статуэтку, начиненную взрывчаткой. Следствие считает, что пиарщик в публикациях оправдывал терроризм. На последнем заседании Ширшиков признал вину.