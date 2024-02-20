В ХМАО ищут женщину, ушедшую из дома в летних кроссовках

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Жительницу Нягани, которая ушла из дома в легкой одежде, не могут найти четыре дня Фото:

В ХМАО ищут жительницу Нягани, которая ушла из дома 16 февраля и до сих пор не вернулась. Она была одета в черную весеннюю куртку и белые летние кроссовки.

«16 февраля 2024 года Ольга Лукьянова, 1987 г. р., ушла с домашнего адреса, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 150-155 см, волосы белые до плеч, одета в черную весеннюю куртку с капюшоном, спортивное трико и летние кроссовки белые», — указано в группе «Поиск пропавших людей-Югра г. Нягань» в социальной сети «ВКонтакте».

Поисковому отряду нужна помощь добровольцев в поиске пропавшей женщины. Тех, кто знает о местонахождении человека, просят сообщить в полицию или по контактам указанной группы.

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В ХМАО ищут жительницу Нягани, которая ушла из дома 16 февраля и до сих пор не вернулась. Она была одета в черную весеннюю куртку и белые летние кроссовки. «16 февраля 2024 года Ольга Лукьянова, 1987 г. р., ушла с домашнего адреса, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 150-155 см, волосы белые до плеч, одета в черную весеннюю куртку с капюшоном, спортивное трико и летние кроссовки белые», — указано в группе «Поиск пропавших людей-Югра г. Нягань» в социальной сети «ВКонтакте». Поисковому отряду нужна помощь добровольцев в поиске пропавшей женщины. Тех, кто знает о местонахождении человека, просят сообщить в полицию или по контактам указанной группы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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