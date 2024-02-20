В ХМАО ищут женщину, ушедшую из дома в летних кроссовках

В ХМАО ищут жительницу Нягани, которая ушла из дома 16 февраля и до сих пор не вернулась. Она была одета в черную весеннюю куртку и белые летние кроссовки.
«16 февраля 2024 года Ольга Лукьянова, 1987 г. р., ушла с домашнего адреса, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 150-155 см, волосы белые до плеч, одета в черную весеннюю куртку с капюшоном, спортивное трико и летние кроссовки белые», — указано в группе «Поиск пропавших людей-Югра г. Нягань» в социальной сети «ВКонтакте».
Поисковому отряду нужна помощь добровольцев в поиске пропавшей женщины. Тех, кто знает о местонахождении человека, просят сообщить в полицию или по контактам указанной группы.
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