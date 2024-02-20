20 февраля 2024

Топ-менеджер екатеринбургского «Водоканала» оштрафован за загрязнение рек

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Процесс установки задвижек большого диаметра на очистных сооружениях водопровода «Арбинка». Курган, водоканал, водный союз, арбинка
Роспотребнадзор выявил несоблюдение допустимой концентрации загрязняющих веществ в стоках «Водоканала» (архивное фото) Фото:

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура добилась штрафа для технического директора екатеринбургского «Водоканала» Кирилла Шутова. В ходе проверки на предприятии были выявлены нарушения при сбросе сточных вод в реки Камышенка, Северка и Исеть, рассказали URA.RU в областной прокуратуре.

«Природоохранный прокурор в отношении технического директора МУП „Водоканал“ возбудил дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты). По результатам рассмотрения постановлений прокурора должностное лицо МУП „Водоканал“ оштрафовано на 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Специалистами Роспотребнадзора было выявлено несоблюдение допустимой концентрации загрязняющих веществ в выпусках сточных вод в реки. Также в Кировском районном суде в Екатеринбурге рассматривается исковое заявление о взыскании с МУПа ущерба в размере свыше 364 тысяч рублей — за сброс недостаточно очищенных сточных вод в реки Камышенка и Северка.

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Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура добилась штрафа для технического директора екатеринбургского «Водоканала» Кирилла Шутова. В ходе проверки на предприятии были выявлены нарушения при сбросе сточных вод в реки Камышенка, Северка и Исеть, рассказали URA.RU в областной прокуратуре. «Природоохранный прокурор в отношении технического директора МУП „Водоканал“ возбудил дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты). По результатам рассмотрения постановлений прокурора должностное лицо МУП „Водоканал“ оштрафовано на 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Специалистами Роспотребнадзора было выявлено несоблюдение допустимой концентрации загрязняющих веществ в выпусках сточных вод в реки. Также в Кировском районном суде в Екатеринбурге рассматривается исковое заявление о взыскании с МУПа ущерба в размере свыше 364 тысяч рублей — за сброс недостаточно очищенных сточных вод в реки Камышенка и Северка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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