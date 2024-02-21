На ЧМК объяснили превышение сероводорода в Челябинске неисправным прибором

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, входит в группу «Мечел») опровергает причастность предприятия к пятикратному превышению ПДК по сероводороду на посту Гидромета в районе комбината, объяснив ситуацию неисправным прибором мониторинга воздуха. Об этом сообщили в департаменте внешних и внутренних коммуникаций ПАО «ЧМК».
«21 февраля 2024 года в челябинских СМИ появилась информация о пятикратном превышении ПДК по сероводороду на посту Гидромета на ул. Трудовой, 35 по вине ЧМК. Информация о превышении на указанном посту недостоверна», — заявили на предприятии.
В пресс-службе комбината отмечают, что указанная точка находится в зоне влияния нескольких предприятий, включая ЧМК. А на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха области есть предупреждение, что прибор в данной локации находится на техобслуживании.
Пятикратное превышение сероводорода считается высоким уровнем содержания вредных веществ. Вдыхание таких паров может вызвать тошноту, тахикардию и судороги и отеки легких.
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