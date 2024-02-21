В России начнут собирать больше данных об авиапассажирах

22 февраля 2024 в 05:01 Размер текста - 17 +

Информация о пассажирах будет поступать в ЕГИС ОТБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 1 сентября российских перевозчиков обяжут собирать данные о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и пароли учетных записей пассажиров в дополнении к передаче данных паспорта и билета. Минтранс уже подготовил новый проект. «Номер телефона, адрес электронной почты, сведения о билете. Кроме того, предлагается также собирать данные учетной записи на сайте или в приложении перевозчика, а также IP-адрес и номер порта, с которого передавалась информация. При оплате банковской картой перевозчик должен будет передать четыре последние цифры карты и наименование банка, а также стоимость билета и класс обслуживания», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на приказ министерства. Известно, что данные будут хранится семь лет. Информация о пассажире будет необходима на воздушном, водном, железнодорожном транспорте, автотранспорте при междугородном и международном сообщении. Сведения собираются направлять в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности. В начале февраля депутаты «Единой России» начали подготавливать законопроект, который запретит рассаживать семьи в самолетах. Еще в декабре 2023 года Генпрокуратура обязала авиакомпании России сажать вместе родителей и их детей.

С 1 сентября российских перевозчиков обяжут собирать данные о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и пароли учетных записей пассажиров в дополнении к передаче данных паспорта и билета. Минтранс уже подготовил новый проект. «Номер телефона, адрес электронной почты, сведения о билете. Кроме того, предлагается также собирать данные учетной записи на сайте или в приложении перевозчика, а также IP-адрес и номер порта, с которого передавалась информация. При оплате банковской картой перевозчик должен будет передать четыре последние цифры карты и наименование банка, а также стоимость билета и класс обслуживания», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на приказ министерства. Известно, что данные будут хранится семь лет. Информация о пассажире будет необходима на воздушном, водном, железнодорожном транспорте, автотранспорте при междугородном и международном сообщении. Сведения собираются направлять в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности. В начале февраля депутаты «Единой России» начали подготавливать законопроект, который запретит рассаживать семьи в самолетах. Еще в декабре 2023 года Генпрокуратура обязала авиакомпании России сажать вместе родителей и их детей.