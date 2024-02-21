21 февраля 2024

В России начнут собирать больше данных об авиапассажирах

© Служба новостей «URA.RU»
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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , паспортный контроль
Информация о пассажирах будет поступать в ЕГИС ОТБ Фото:

С 1 сентября российских перевозчиков обяжут собирать данные о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и пароли учетных записей пассажиров в дополнении к передаче данных паспорта и билета. Минтранс уже подготовил новый проект.

«Номер телефона, адрес электронной почты, сведения о билете. Кроме того, предлагается также собирать данные учетной записи на сайте или в приложении перевозчика, а также IP-адрес и номер порта, с которого передавалась информация. При оплате банковской картой перевозчик должен будет передать четыре последние цифры карты и наименование банка, а также стоимость билета и класс обслуживания», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на приказ министерства. Известно, что данные будут хранится семь лет.

Информация о пассажире будет необходима на воздушном, водном, железнодорожном транспорте, автотранспорте при междугородном и международном сообщении. Сведения собираются направлять в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности.

В начале февраля депутаты «Единой России» начали подготавливать законопроект, который запретит рассаживать семьи в самолетах. Еще в декабре 2023 года Генпрокуратура обязала авиакомпании России сажать вместе родителей и их детей.

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С 1 сентября российских перевозчиков обяжут собирать данные о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и пароли учетных записей пассажиров в дополнении к передаче данных паспорта и билета. Минтранс уже подготовил новый проект. «Номер телефона, адрес электронной почты, сведения о билете. Кроме того, предлагается также собирать данные учетной записи на сайте или в приложении перевозчика, а также IP-адрес и номер порта, с которого передавалась информация. При оплате банковской картой перевозчик должен будет передать четыре последние цифры карты и наименование банка, а также стоимость билета и класс обслуживания», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на приказ министерства. Известно, что данные будут хранится семь лет. Информация о пассажире будет необходима на воздушном, водном, железнодорожном транспорте, автотранспорте при междугородном и международном сообщении. Сведения собираются направлять в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности. В начале февраля депутаты «Единой России» начали подготавливать законопроект, который запретит рассаживать семьи в самолетах. Еще в декабре 2023 года Генпрокуратура обязала авиакомпании России сажать вместе родителей и их детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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