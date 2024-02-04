04 февраля 2024

Авиакомпаниям в России запретят рассаживать семьи в самолетах

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, самолет
Запрет на рассаживание семей в самолетах повысит безопасность детей Фото:

Депутаты «Единой России» начали подготовку законопроекта, который будет запрещать рассаживать детей и родителей в самолетах. Об этом рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

«В первую очередь речь идет о безопасности перелетов, во время которых дети должны находиться рядом с родителями, а не через проход или ряд: ребенок может испытывать сложности во время кормления без взрослых либо шуметь. В конечном итоге может возникнуть много ситуаций, в которых родители нужны в непосредственной близости», — сообщила Буцкая «Известиям».

Она добавила, что у депутатов есть несколько вариантов того, до какого возраста будет длиться такой запрет, один из них: для детей до 12 или 14 лет, а в случаях инвалидности — до 18 лет. При этом политики считают, что мера должна быть бесплатной во всех случаях без исключения, включая лоукостеров, которые зарабатывают на рассадке пассажиров в самолете.

В разгар заболеваемости коронавирусом все люди на борту лайнеров были обязаны соблюдать социальную дистанцию. Для соблюдения этого условия аэропорты организовывали несколько автобусных рейсов для вылетающих пассажиров, предает телеканал 360.

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Депутаты «Единой России» начали подготовку законопроекта, который будет запрещать рассаживать детей и родителей в самолетах. Об этом рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. «В первую очередь речь идет о безопасности перелетов, во время которых дети должны находиться рядом с родителями, а не через проход или ряд: ребенок может испытывать сложности во время кормления без взрослых либо шуметь. В конечном итоге может возникнуть много ситуаций, в которых родители нужны в непосредственной близости», — сообщила Буцкая «Известиям». Она добавила, что у депутатов есть несколько вариантов того, до какого возраста будет длиться такой запрет, один из них: для детей до 12 или 14 лет, а в случаях инвалидности — до 18 лет. При этом политики считают, что мера должна быть бесплатной во всех случаях без исключения, включая лоукостеров, которые зарабатывают на рассадке пассажиров в самолете. В разгар заболеваемости коронавирусом все люди на борту лайнеров были обязаны соблюдать социальную дистанцию. Для соблюдения этого условия аэропорты организовывали несколько автобусных рейсов для вылетающих пассажиров, предает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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