Авиакомпаниям в России запретят рассаживать семьи в самолетах

05 февраля 2024 в 04:54 Размер текста - 17 +

Запрет на рассаживание семей в самолетах повысит безопасность детей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Депутаты «Единой России» начали подготовку законопроекта, который будет запрещать рассаживать детей и родителей в самолетах. Об этом рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. «В первую очередь речь идет о безопасности перелетов, во время которых дети должны находиться рядом с родителями, а не через проход или ряд: ребенок может испытывать сложности во время кормления без взрослых либо шуметь. В конечном итоге может возникнуть много ситуаций, в которых родители нужны в непосредственной близости», — сообщила Буцкая «Известиям». Она добавила, что у депутатов есть несколько вариантов того, до какого возраста будет длиться такой запрет, один из них: для детей до 12 или 14 лет, а в случаях инвалидности — до 18 лет. При этом политики считают, что мера должна быть бесплатной во всех случаях без исключения, включая лоукостеров, которые зарабатывают на рассадке пассажиров в самолете. В разгар заболеваемости коронавирусом все люди на борту лайнеров были обязаны соблюдать социальную дистанцию. Для соблюдения этого условия аэропорты организовывали несколько автобусных рейсов для вылетающих пассажиров, предает телеканал 360.

Депутаты «Единой России» начали подготовку законопроекта, который будет запрещать рассаживать детей и родителей в самолетах. Об этом рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. «В первую очередь речь идет о безопасности перелетов, во время которых дети должны находиться рядом с родителями, а не через проход или ряд: ребенок может испытывать сложности во время кормления без взрослых либо шуметь. В конечном итоге может возникнуть много ситуаций, в которых родители нужны в непосредственной близости», — сообщила Буцкая «Известиям». Она добавила, что у депутатов есть несколько вариантов того, до какого возраста будет длиться такой запрет, один из них: для детей до 12 или 14 лет, а в случаях инвалидности — до 18 лет. При этом политики считают, что мера должна быть бесплатной во всех случаях без исключения, включая лоукостеров, которые зарабатывают на рассадке пассажиров в самолете. В разгар заболеваемости коронавирусом все люди на борту лайнеров были обязаны соблюдать социальную дистанцию. Для соблюдения этого условия аэропорты организовывали несколько автобусных рейсов для вылетающих пассажиров, предает телеканал 360.