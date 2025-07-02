Россиян предупредили о новых схемах мошенников

С наступлением июля мошенники начали использовать новые схемы, среди них — поддельное благоустройство дворов, фальшивые билеты на массовые мероприятия, фиктивные страховки для туристов и обман с поступлением в вузы и колледжи. Об этом сообщают эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта.
«С наступлением июля мошенники активно используют сезонные поводы, чтобы обмануть доверчивых граждан», — рассказали эксперты «Мошеловки», их данные передает РИА Новости. По их словам, чаще всего злоумышленники действуют под предлогом благоустройства дворов, организации экскурсий и продажи билетов на фестивали. Кроме того, аферисты маскируются под сотрудников госструктур для сбора персональных данных.
В пресс-службе уточнили, что мошенники создают поддельные чаты для сбора денег на якобы срочное благоустройство домов и дворов. После получения средств все сообщения удаляются, а организаторы исчезают. Аналогично действуют группы, продающие несуществующие билеты на популярные мероприятия: злоумышленники имитируют официальные сайты и предлагают дополнительные услуги, такие как VIP-вход или доставка билетов за отдельную плату. Также в летний период участились случаи продажи поддельных страховых полисов для путешествий: гражданам предлагают низкие цены и агрессивную рекламу, а после оплаты не реагируют на обращения.
Отдельное внимание эксперты уделили мошенничеству при поступлении в учебные заведения. По их данным, абитуриентам и их родителям обещают «гарантированное поступление» за определенную сумму, продают несуществующие места в вузах и колледжах или приглашают в фальшивые образовательные центры. Платформа «Мошеловка» рекомендует тщательно проверять сайты и предложения, не переводить средства незнакомым подрядчикам и не реагировать на подозрительно выгодные условия.
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