В России изменятся правила перелетов пассажиров с детьми

Генпрокуратура обязала авиакомпании России сажать вместе родителей и их детей

19 декабря 2023 в 23:44 Размер текста - 17 +

Поводом для ввода новых правил перелетов послужили многочисленные жалобы в СМИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU От авиакомпаний России потребовали не рассаживать родителей и детей в самолетах во время перелетов. Соответствующая информация опубликована на сайте Генпрокуратуры. «После вмешательства Генпрокуратуры в правила перевозок авиакомпаний внесены изменения для защиты прав детей. Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок. Об этом предупреждают на стойках регистрации и сайтах авиакомпаний», — написано на сайте ведомства. Детям разрешено пересаживаться от одного сопровождающего к другому, даже если взрослый или ребенок до 12 лет находятся в разных классах обслуживания. Детей до двух лет всегда будут размещать вместе с членами семьи. При задержке самолета пассажиры могут получить компенсацию. Проект «Ура, помощь!» вместе с главой юридической компании «Байбородин и партнеры» Александром Байбородиным разбирался, как россиянам вернуть деньги, если рейс задержали в аэропорту.

От авиакомпаний России потребовали не рассаживать родителей и детей в самолетах во время перелетов. Соответствующая информация опубликована на сайте Генпрокуратуры. «После вмешательства Генпрокуратуры в правила перевозок авиакомпаний внесены изменения для защиты прав детей. Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок. Об этом предупреждают на стойках регистрации и сайтах авиакомпаний», — написано на сайте ведомства. Детям разрешено пересаживаться от одного сопровождающего к другому, даже если взрослый или ребенок до 12 лет находятся в разных классах обслуживания. Детей до двух лет всегда будут размещать вместе с членами семьи. При задержке самолета пассажиры могут получить компенсацию. Проект «Ура, помощь!» вместе с главой юридической компании «Байбородин и партнеры» Александром Байбородиным разбирался, как россиянам вернуть деньги, если рейс задержали в аэропорту.