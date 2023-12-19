В России изменятся правила перелетов пассажиров с детьми

От авиакомпаний России потребовали не рассаживать родителей и детей в самолетах во время перелетов. Соответствующая информация опубликована на сайте Генпрокуратуры.
«После вмешательства Генпрокуратуры в правила перевозок авиакомпаний внесены изменения для защиты прав детей. Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок. Об этом предупреждают на стойках регистрации и сайтах авиакомпаний», — написано на сайте ведомства.
Детям разрешено пересаживаться от одного сопровождающего к другому, даже если взрослый или ребенок до 12 лет находятся в разных классах обслуживания. Детей до двух лет всегда будут размещать вместе с членами семьи.
При задержке самолета пассажиры могут получить компенсацию. Проект «Ура, помощь!» вместе с главой юридической компании «Байбородин и партнеры» Александром Байбородиным разбирался, как россиянам вернуть деньги, если рейс задержали в аэропорту.
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