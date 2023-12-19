19 декабря 2023

В России изменятся правила перелетов пассажиров с детьми

Генпрокуратура обязала авиакомпании России сажать вместе родителей и их детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, ural airlines, самолет
Поводом для ввода новых правил перелетов послужили многочисленные жалобы в СМИ Фото:

От авиакомпаний России потребовали не рассаживать родителей и детей в самолетах во время перелетов. Соответствующая информация опубликована на сайте Генпрокуратуры.

«После вмешательства Генпрокуратуры в правила перевозок авиакомпаний внесены изменения для защиты прав детей. Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок. Об этом предупреждают на стойках регистрации и сайтах авиакомпаний», — написано на сайте ведомства.

Детям разрешено пересаживаться от одного сопровождающего к другому, даже если взрослый или ребенок до 12 лет находятся в разных классах обслуживания. Детей до двух лет всегда будут размещать вместе с членами семьи.

При задержке самолета пассажиры могут получить компенсацию. Проект «Ура, помощь!» вместе с главой юридической компании «Байбородин и партнеры» Александром Байбородиным разбирался, как россиянам вернуть деньги, если рейс задержали в аэропорту.

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От авиакомпаний России потребовали не рассаживать родителей и детей в самолетах во время перелетов. Соответствующая информация опубликована на сайте Генпрокуратуры. «После вмешательства Генпрокуратуры в правила перевозок авиакомпаний внесены изменения для защиты прав детей. Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок. Об этом предупреждают на стойках регистрации и сайтах авиакомпаний», — написано на сайте ведомства. Детям разрешено пересаживаться от одного сопровождающего к другому, даже если взрослый или ребенок до 12 лет находятся в разных классах обслуживания. Детей до двух лет всегда будут размещать вместе с членами семьи. При задержке самолета пассажиры могут получить компенсацию. Проект «Ура, помощь!» вместе с главой юридической компании «Байбородин и партнеры» Александром Байбородиным разбирался, как россиянам вернуть деньги, если рейс задержали в аэропорту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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