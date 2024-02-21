В Челябинске аренда квартир подорожала на 59%

22 февраля 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

Челябинск вошел в топ-5 городов РФ, где сильнее всего подорожало арендное жилье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 2018 по 2023 годы аренда квартир подорожала на 59% до 27 тысяч рублей за двухкомнатное жилье. Высокий рост был обусловлен наличием в городе наиболее дешевых арендных квартир по сравнению с другими городами России, у арендодателей была возможность повышать ставки, сообщается на портале о недвижимости. «За пять лет ставки аренды квартир в Челябинске стали выше на 59%, это наиболее высокий рост среди других городов РФ. Более выраженный рост наблюдался в тех российских городах, где пять лет назад были самые дешевые квартиры на рынке аренды — сыграл роль эффект низкой базы. В основном, это вторые и третьи по численности населения города не самых богатых регионов», — сообщается на портале «Циан для профи». Как отметили специалисты, в городах с высокими арендными ставками наращивать их было сложнее, поэтому и рост был более сдержанным. Кроме того, за 2023 год опережающими темпами увеличились ставки в городах с заметной ролью промышленности в структуре экономики, таких как Челябинск. Сильнее всего, на 59%, арендные квартиры подорожали в таких городах-миллионниках, как Нижний Новгород, Омск, Ростов-на-дону. Наименьший рост стоимости съемного жилья наблюдался в таких крупных городах, как Санкт-Петербург, Екатеринбург и Уфа. Поскольку там уже были довольно внушительные арендные ставки на жилье, рост составил 25%. В Челябинске в январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 стоимость двухкомнатных арендных квартир снизилась на 1,7% до 27 тысяч 294 рублей, трехкомнатных — на 1% до 32 тысяч 480 рублей. Однокомнатное съемное жилье в городе, напротив, подорожало на 1,7% до 20 тысяч 209 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске с 2018 по 2023 годы аренда квартир подорожала на 59% до 27 тысяч рублей за двухкомнатное жилье. Высокий рост был обусловлен наличием в городе наиболее дешевых арендных квартир по сравнению с другими городами России, у арендодателей была возможность повышать ставки, сообщается на портале о недвижимости. «За пять лет ставки аренды квартир в Челябинске стали выше на 59%, это наиболее высокий рост среди других городов РФ. Более выраженный рост наблюдался в тех российских городах, где пять лет назад были самые дешевые квартиры на рынке аренды — сыграл роль эффект низкой базы. В основном, это вторые и третьи по численности населения города не самых богатых регионов», — сообщается на портале «Циан для профи». Как отметили специалисты, в городах с высокими арендными ставками наращивать их было сложнее, поэтому и рост был более сдержанным. Кроме того, за 2023 год опережающими темпами увеличились ставки в городах с заметной ролью промышленности в структуре экономики, таких как Челябинск. Сильнее всего, на 59%, арендные квартиры подорожали в таких городах-миллионниках, как Нижний Новгород, Омск, Ростов-на-дону. Наименьший рост стоимости съемного жилья наблюдался в таких крупных городах, как Санкт-Петербург, Екатеринбург и Уфа. Поскольку там уже были довольно внушительные арендные ставки на жилье, рост составил 25%. В Челябинске в январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 стоимость двухкомнатных арендных квартир снизилась на 1,7% до 27 тысяч 294 рублей, трехкомнатных — на 1% до 32 тысяч 480 рублей. Однокомнатное съемное жилье в городе, напротив, подорожало на 1,7% до 20 тысяч 209 рублей.