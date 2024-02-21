Прокуратура ХМАО обнаружила более двух тысяч нарушений в работе приставов

22 февраля 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

В деятельности судебных приставов нашли более двух тысяч нарушений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В результате проверок, организованных прокуратурой ХМАО, в деятельности Службы судебных приставов региона обнаружено более двух тысяч нарушений. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Югры. «В территориальных подразделениях и аппарате регионального управления ФССП России организованы проверки, в ходе которых пресечено более 2,2 тыс. нарушений. В целях их устранения внесено 293 представления, предъявлено 60 исков о признании действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей незаконным и взыскании компенсации морального вреда», — рассказали в пресс-службе прокуратуры округа. Кроме того, в деятельности ФССП было выявлено 114 укрытых от учета преступлений. Также прокуратура обратила внимание на массовые случаи неуплаты алиментов. Выяснилось, что приставы не принимали должные меры по взысканию задолженностей на общую сумму выше 600 миллионов рублей. В итоге были восстановлены права 283 детей по имеющимся перед ними долговым обязательствам. Также помощь оказана инвалидам в вопросе снижения размера удержаний из пенсий. Поводом для проверок в региональном ФССП послужил трехкратный рост обращений югорчан в прокуратуру в 2022 году. Вопросы граждан касались именно деятельности службы судебных приставов. Ранее URA.RU писало о том, что глава Службы судебных приставов РФ Дмитрий Аристов отправил в ХМАО комиссию из центрального аппарата. Они проверят сотрудников отдела ФССП в Нижневартовске, которые были замешаны в многочисленных скандалах Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В результате проверок, организованных прокуратурой ХМАО, в деятельности Службы судебных приставов региона обнаружено более двух тысяч нарушений. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Югры. «В территориальных подразделениях и аппарате регионального управления ФССП России организованы проверки, в ходе которых пресечено более 2,2 тыс. нарушений. В целях их устранения внесено 293 представления, предъявлено 60 исков о признании действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей незаконным и взыскании компенсации морального вреда», — рассказали в пресс-службе прокуратуры округа. Кроме того, в деятельности ФССП было выявлено 114 укрытых от учета преступлений. Также прокуратура обратила внимание на массовые случаи неуплаты алиментов. Выяснилось, что приставы не принимали должные меры по взысканию задолженностей на общую сумму выше 600 миллионов рублей. В итоге были восстановлены права 283 детей по имеющимся перед ними долговым обязательствам. Также помощь оказана инвалидам в вопросе снижения размера удержаний из пенсий. Поводом для проверок в региональном ФССП послужил трехкратный рост обращений югорчан в прокуратуру в 2022 году. Вопросы граждан касались именно деятельности службы судебных приставов. Ранее URA.RU писало о том, что глава Службы судебных приставов РФ Дмитрий Аристов отправил в ХМАО комиссию из центрального аппарата. Они проверят сотрудников отдела ФССП в Нижневартовске, которые были замешаны в многочисленных скандалах