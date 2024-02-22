22 февраля 2024

В больнице скончался дядя погибшей девочки в ДТП под Пермью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дегустация новых блюд в ресторане SI. Екатеринбург, свеча, ресторан si
Люди погибли по вине пьяного водителя Фото:

Спустя 11 дней после ДТП на пермской трассе скончался дядя погибшей в аварии 11-летней девочки. Мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом рассказала мама ребенка. Двое взрослых вместе с девочкой находились в машине, в которую врезался пьяный водитель на повороте в Полазну 10 февраля.

«Александр Решетников (дядя погибшей юной пермячки — прим. URA.RU) скончался 21 февраля. Прощание состоится 24 февраля на Старцева в 12:20», — пояснили собеседница издания 59.RU.

По данным полиции, 36-летний водитель Mercedes находился в состоянии опьянения. Он выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Volkswagen. Расследование взял на личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Виновника ДТП заключили под стражу по решению суда.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спустя 11 дней после ДТП на пермской трассе скончался дядя погибшей в аварии 11-летней девочки. Мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом рассказала мама ребенка. Двое взрослых вместе с девочкой находились в машине, в которую врезался пьяный водитель на повороте в Полазну 10 февраля. «Александр Решетников (дядя погибшей юной пермячки — прим. URA.RU) скончался 21 февраля. Прощание состоится 24 февраля на Старцева в 12:20», — пояснили собеседница издания 59.RU. По данным полиции, 36-летний водитель Mercedes находился в состоянии опьянения. Он выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Volkswagen. Расследование взял на личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Виновника ДТП заключили под стражу по решению суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...