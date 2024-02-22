В больнице скончался дядя погибшей девочки в ДТП под Пермью

Спустя 11 дней после ДТП на пермской трассе скончался дядя погибшей в аварии 11-летней девочки. Мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом рассказала мама ребенка. Двое взрослых вместе с девочкой находились в машине, в которую врезался пьяный водитель на повороте в Полазну 10 февраля.
«Александр Решетников (дядя погибшей юной пермячки — прим. URA.RU) скончался 21 февраля. Прощание состоится 24 февраля на Старцева в 12:20», — пояснили собеседница издания 59.RU.
По данным полиции, 36-летний водитель Mercedes находился в состоянии опьянения. Он выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Volkswagen. Расследование взял на личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Виновника ДТП заключили под стражу по решению суда.
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