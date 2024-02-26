Подозреваемого в убийстве курганца задержали в съемной квартире в Тюмени

26 февраля 2024 в 13:51 Размер текста - 17 +

Полицейские поймали убийцу из Петухово, который пытался скрыться в Тюменской области (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганские полицейские задержали подозреваемого в убийстве жителя Петуховского округа, который скрывался на съемной квартире в Тюменской области. Мужчина признался в совершении преступления, в настоящее время он заключен под стражу, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. «В полицию Петуховского округа поступило сообщение от местной жительницы об исчезновении ее сына. Заявительница пояснила, что 41-летний мужчина 18 февраля 2024 года ушел из дома и не вернулся. В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник задержан 23 февраля сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России „Петуховский“ в съемной квартире на территории Тюменской области. Он признался в содеянном», — сообщает ведомства. Сотрудники выяснили, что пропавший мужчина распивал спиртные напитки в частном доме в компании 45-летнего знакомого. В ходе застолья между приятелями вспыхнул конфликт. Хозяин дома нанес гостю несколько ударов ножом, тело поместил в подпол и уехал в Тюменскую область на попутке. Ранее мужчина был неоднократно судим. СУ СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит наказание до 15 лет колонии.

Курганские полицейские задержали подозреваемого в убийстве жителя Петуховского округа, который скрывался на съемной квартире в Тюменской области. Мужчина признался в совершении преступления, в настоящее время он заключен под стражу, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. «В полицию Петуховского округа поступило сообщение от местной жительницы об исчезновении ее сына. Заявительница пояснила, что 41-летний мужчина 18 февраля 2024 года ушел из дома и не вернулся. В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник задержан 23 февраля сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России „Петуховский“ в съемной квартире на территории Тюменской области. Он признался в содеянном», — сообщает ведомства. Сотрудники выяснили, что пропавший мужчина распивал спиртные напитки в частном доме в компании 45-летнего знакомого. В ходе застолья между приятелями вспыхнул конфликт. Хозяин дома нанес гостю несколько ударов ножом, тело поместил в подпол и уехал в Тюменскую область на попутке. Ранее мужчина был неоднократно судим. СУ СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит наказание до 15 лет колонии.