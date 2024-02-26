В ХМАО 30 семей соревновались в лепке снеговиков. Фото

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Снеговик. Челябинск, снеговик, зима, погода, мороз
Для жителей Советского района устроили конкурс, на котором 30 семей соревновались в лепке снеговиков Фото:

Для жителей Советского района устроили конкурс, на котором 30 семей соревновались в лепке снеговиков. За самого креативного снеговика команда победителей получит секретный приз. Об этом сообщила администрация района в соцсети «Вконтакте».

«В соревнованиях принимают участие 30 семейных команд Советского. Творческий подход каждой команды оценит жюри и зрители, которые с нетерпением ожидают результатов. Фестиваль проводится в рамках года семьи, объявленного президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

Ради приза, который организаторы оставили в секрете, участники наряжали снеговиков в образы лыжника, музыканта, чебурашки. Командам было отведено 40 минут на создание снежной скульптуры. Команду победителей объявят в начале марте.

На праздничных выходных жители Нижневартовска также соревновались в турнире по поеданию бургеров. Участникам предстояло на скорость съесть большой бургер.

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Для жителей Советского района устроили конкурс, на котором 30 семей соревновались в лепке снеговиков. За самого креативного снеговика команда победителей получит секретный приз. Об этом сообщила администрация района в соцсети «Вконтакте». «В соревнованиях принимают участие 30 семейных команд Советского. Творческий подход каждой команды оценит жюри и зрители, которые с нетерпением ожидают результатов. Фестиваль проводится в рамках года семьи, объявленного президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении. Ради приза, который организаторы оставили в секрете, участники наряжали снеговиков в образы лыжника, музыканта, чебурашки. Командам было отведено 40 минут на создание снежной скульптуры. Команду победителей объявят в начале марте. На праздничных выходных жители Нижневартовска также соревновались в турнире по поеданию бургеров. Участникам предстояло на скорость съесть большой бургер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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