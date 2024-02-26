Для жителей Советского района устроили конкурс, на котором 30 семей соревновались в лепке снеговиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для жителей Советского района устроили конкурс, на котором 30 семей соревновались в лепке снеговиков. За самого креативного снеговика команда победителей получит секретный приз. Об этом сообщила администрация района в соцсети «Вконтакте».



«В соревнованиях принимают участие 30 семейных команд Советского. Творческий подход каждой команды оценит жюри и зрители, которые с нетерпением ожидают результатов. Фестиваль проводится в рамках года семьи, объявленного президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.



Ради приза, который организаторы оставили в секрете, участники наряжали снеговиков в образы лыжника, музыканта, чебурашки. Командам было отведено 40 минут на создание снежной скульптуры. Команду победителей объявят в начале марте.



На праздничных выходных жители Нижневартовска также соревновались в турнире по поеданию бургеров. Участникам предстояло на скорость съесть большой бургер.