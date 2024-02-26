Новый полицейский отдел в Парковом в Челябинске начнут строить летом 2024 года

Губернатор Алексей Текслер уже выделил средства на строительство нового здания полиции Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске в микрорайоне Парковый новый полицейский отдел начнут строить летом 2024 года. Вопрос с прежним зданием, которое после возведения не прошло экспертизу, мэрия города решает в судебном порядке, сообщил 26 февраля на заседании гордумы начальник УМВД России по г. Челябинску Андрей Меньшенин.

«Там действительно была определенная проблема по зданию, в настоящий момент администрация города там решает с подрядчиком по суду. Тем временем уже подобрано новое место, губернатор Челябинской области Алексей Текслер денежные средства уже выделил. Надеюсь, что в летний период мы начнем строительство», — сообщил Меньшенин.

По словам Меньшенина, здание отдела полиции будет расположено в радиусе километра от того места, где уже был построен прежний полицейский отдел. Начать возведение нового здания полиции планируется уже летом 2024 года.

В октябре 2023 года в Челябинском арбитраже рассматривалось дело ульяновского подрядчика ООО «МСУ-7» к мэрии Челябинска. Компания, строившая прежнее здание отдела полиции в «Парковом», требовала с администрации Челябинска за проделанную работу 200 миллионов рублей. В КУИЗО же утверждали о несоответствии здания заявленным требованиям. Мэрию не устроило качество модульных конструкций и их монтаж.

Как сообщается в решении суда от 26 октября 2023 года в электронной картотеке арбитражных дел, на тот момент судом было принято решение о взыскании с подрядчика пошлины в размере шести тысяч рублей. Также суд обязал ООО «Монтажное Строительное Управление-7» передать комитету по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска в муниципальную собственность города изготовленные на основании муниципального контракта модульные конструкции, расположенные на пересечении улицы Бейвеля и улицы Скульптора Головницкого, где подрядчик строил прежний отдел полиции.