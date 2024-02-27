Свердловский полицейский грозил подросткам законом, выпрашивая подарки. Скрин

На полицейского Каменска-Уральского подали заявление за то, что требовал подарки

27 февраля 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

Экс-педагог любил получать подарки по разным поводам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Экс-сотрудник полиции Иван Корсак, «прославившийся» тем, что ставил студенток на колени в угол и шлепал ремнем, также клянчил подарки у учащихся техникума, где по совместительству трудился педагогом. В переписке с подростками преподаватель заявлял, что, если не получит презента, то ребята «будут жить по строгости закона». Скрины переписки обнародовал юрист Сергей Барсуков в соцсети «ВКонтакте». В переписке Корсак пишет студентам, что не увидел подарка на день рождения, поэтому все «будут жить по строгости закона», обещает педагог. Ребята просят дать им шанс исправиться, и Корсак дает на день отсрочку. Ученики отвечают, что этого слишком мало, чтобы собрать на подарок денег. «Ваши проблемы, у вас было время, вы его профукали», — пишет Корсак. Позже он напоминает, что грядет день полиции, тогда ребята спрашивают — можно ли им одним подарком совместить два праздника. «Конечно же, нет», — пишет педагог. «Иван Андреевич, мы бедные студенты, у нас нет столько денег», — просят подростки учителя. «Значит, завтра будет прожарка по полной программе», — обещает преподаватель. В итоге им удается договориться. Корсак кидает в чат список предпочитаемых презентов, это компьютерные игры. Подарок студентам обошелся в 2,5 тысячи рублей. «В настоящее время по данному факту подано заявление в следственный отдел по городу Каменску-Уральскому и Каменскому району СУ СКР по Свердловской области», — сказал Барсуков. Он добавил, что обнародовал переписку, чтобы силовики «не спустили дело на тормоза в силу панибратских чувств к Корсаку» и чтобы все виновные были наказаны. Ранее стало известно, что преподаватель техникума Каменска-Уральского Иван Корсак практиковал необычные наказания для студентов. Он ставил их на колени в угол, шлепал ремнем и заставлял отжиматься. После того, как информация получила огласку, Корсак был уволен из техникума, а полиция начала проверку. Фото: предоставлено Сергеем Барсуковым Фото: предоставлено Сергеем Барсуковым Фото: предоставлено Сергеем Барсуковым Фото: предоставлено Сергеем Барсуковым Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-сотрудник полиции Иван Корсак, «прославившийся» тем, что ставил студенток на колени в угол и шлепал ремнем, также клянчил подарки у учащихся техникума, где по совместительству трудился педагогом. В переписке с подростками преподаватель заявлял, что, если не получит презента, то ребята «будут жить по строгости закона». Скрины переписки обнародовал юрист Сергей Барсуков в соцсети «ВКонтакте». В переписке Корсак пишет студентам, что не увидел подарка на день рождения, поэтому все «будут жить по строгости закона», обещает педагог. Ребята просят дать им шанс исправиться, и Корсак дает на день отсрочку. Ученики отвечают, что этого слишком мало, чтобы собрать на подарок денег. «Ваши проблемы, у вас было время, вы его профукали», — пишет Корсак. Позже он напоминает, что грядет день полиции, тогда ребята спрашивают — можно ли им одним подарком совместить два праздника. «Конечно же, нет», — пишет педагог. «Иван Андреевич, мы бедные студенты, у нас нет столько денег», — просят подростки учителя. «Значит, завтра будет прожарка по полной программе», — обещает преподаватель. В итоге им удается договориться. Корсак кидает в чат список предпочитаемых презентов, это компьютерные игры. Подарок студентам обошелся в 2,5 тысячи рублей. «В настоящее время по данному факту подано заявление в следственный отдел по городу Каменску-Уральскому и Каменскому району СУ СКР по Свердловской области», — сказал Барсуков. Он добавил, что обнародовал переписку, чтобы силовики «не спустили дело на тормоза в силу панибратских чувств к Корсаку» и чтобы все виновные были наказаны. Ранее стало известно, что преподаватель техникума Каменска-Уральского Иван Корсак практиковал необычные наказания для студентов. Он ставил их на колени в угол, шлепал ремнем и заставлял отжиматься. После того, как информация получила огласку, Корсак был уволен из техникума, а полиция начала проверку.