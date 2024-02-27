Пьяной виновнице смертельного ДТП в Алапаевске грозит 15 лет тюрьмы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, сизо, колючая проволока, заключение, тюрьма, колюячая проволока
Женщину будут судить по 264 УК РФ Фото:

Женщине, управлявшей в состоянии алкогольного опьянения корейским автомобилем Hyundai Solaris и по вине которой погибли два человека, может грозить до 15 лет заключения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. Трагедия произошла 2 сентября 2023 в Алапаевске (Свердловская область).

«В Свердловской области следствием СКР завершено расследование уголовного дела о ДТП, в результате которого погибли два человека, в том числе несовершеннолетний. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. п. „а, б“ ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения). Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд», — отметили в ведомстве.

Сообщение от диспетчера пожарной части о том, что в лесном массиве обнаружен сгоревший автомобиль с телами двух человек, поступило в дежурную часть МО МВД России «Алапаевский» в 7.25 утра. «На место происшествия прибыли сначала сотрудники ДПС, а затем и сыщики уголовного розыска. Проведенными мероприятиями местонахождение владелицы транспортного средства было установлено», — подчеркнул начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Авария произошла на подъезде к коллективному саду «Южный». Пьяная женщина съехала с дороги и врезалась в дерево. От этого авто загорелось. В салоне были 18-летняя сестра женщины и ее 16-летний пасынок. Они погибли до приезда скорой помощи. Пассажиры в момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности. Виновница аварии находится в изоляторе.

Фото:
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Женщине, управлявшей в состоянии алкогольного опьянения корейским автомобилем Hyundai Solaris и по вине которой погибли два человека, может грозить до 15 лет заключения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. Трагедия произошла 2 сентября 2023 в Алапаевске (Свердловская область). «В Свердловской области следствием СКР завершено расследование уголовного дела о ДТП, в результате которого погибли два человека, в том числе несовершеннолетний. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. п. „а, б“ ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения). Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд», — отметили в ведомстве. Сообщение от диспетчера пожарной части о том, что в лесном массиве обнаружен сгоревший автомобиль с телами двух человек, поступило в дежурную часть МО МВД России «Алапаевский» в 7.25 утра. «На место происшествия прибыли сначала сотрудники ДПС, а затем и сыщики уголовного розыска. Проведенными мероприятиями местонахождение владелицы транспортного средства было установлено», — подчеркнул начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. Авария произошла на подъезде к коллективному саду «Южный». Пьяная женщина съехала с дороги и врезалась в дерево. От этого авто загорелось. В салоне были 18-летняя сестра женщины и ее 16-летний пасынок. Они погибли до приезда скорой помощи. Пассажиры в момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности. Виновница аварии находится в изоляторе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...