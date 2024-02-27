Общество В аэропорту ХМАО изъяли рекордное количество насвая В ХМАО таможенники изъяли 16 килограммов насвая с начала 2024 года 28 февраля 2024 в 12:50 Размер текста - 17 + С начала года таможенники Нижневартовска изъяли 16 килограммов насвая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В аэропорту Нижневартовска изъяли 16 килограммов насвая с начала 2024 года. Это рекордное количество среди других воздушных гаваней ХМАО и Тюменской области. «Таможенники нашего аэропорта пресекли ввоз 16 килограммов шпака (он же насвай — вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии и Афганистана; частое употребление вызывает психическую зависимость — прим. ред.), который нашли у приезжих из Средней Азии с начала года. Для сравнения — во всех аэропортах Тюменской области изъяли 25 килограммов. И это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщает канал «N1». URA.RU направило запрос в аэропорт Нижневартовска. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО пресекла канал наркотрафика из Китая. В ведомстве агентству рассказали, из каких стран в регион поступают запрещенные вещества. В аэропорту Нижневартовска изъяли 16 килограммов насвая с начала 2024 года. Это рекордное количество среди других воздушных гаваней ХМАО и Тюменской области. «Таможенники нашего аэропорта пресекли ввоз 16 килограммов шпака (он же насвай — вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии и Афганистана; частое употребление вызывает психическую зависимость — прим. ред.), который нашли у приезжих из Средней Азии с начала года. Для сравнения — во всех аэропортах Тюменской области изъяли 25 килограммов. И это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщает канал «N1». URA.RU направило запрос в аэропорт Нижневартовска. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО пресекла канал наркотрафика из Китая. В ведомстве агентству рассказали, из каких стран в регион поступают запрещенные вещества. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям