В аэропорту ХМАО изъяли рекордное количество насвая

В аэропорту Нижневартовска изъяли 16 килограммов насвая с начала 2024 года. Это рекордное количество среди других воздушных гаваней ХМАО и Тюменской области.
«Таможенники нашего аэропорта пресекли ввоз 16 килограммов шпака (он же насвай — вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии и Афганистана; частое употребление вызывает психическую зависимость — прим. ред.), который нашли у приезжих из Средней Азии с начала года. Для сравнения — во всех аэропортах Тюменской области изъяли 25 килограммов. И это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщает канал «N1».
URA.RU направило запрос в аэропорт Нижневартовска. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО пресекла канал наркотрафика из Китая. В ведомстве агентству рассказали, из каких стран в регион поступают запрещенные вещества.
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