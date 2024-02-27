27 февраля 2024

В аэропорту ХМАО изъяли рекордное количество насвая

В ХМАО таможенники изъяли 16 килограммов насвая с начала 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Игорь Чалик на мероприятии, посвященном завершению работ по реконструкции терминала международных воздушных линий международного аэропорта Челябинск им. И. В. Курчатова. Челябинск, собака, минирование, полиция, собр, заминировано, омон
С начала года таможенники Нижневартовска изъяли 16 килограммов насвая Фото:

В аэропорту Нижневартовска изъяли 16 килограммов насвая с начала 2024 года. Это рекордное количество среди других воздушных гаваней ХМАО и Тюменской области.

«Таможенники нашего аэропорта пресекли ввоз 16 килограммов шпака (он же насвай — вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии и Афганистана; частое употребление вызывает психическую зависимость — прим. ред.), который нашли у приезжих из Средней Азии с начала года. Для сравнения — во всех аэропортах Тюменской области изъяли 25 килограммов. И это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщает канал «N1».

URA.RU направило запрос в аэропорт Нижневартовска. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО пресекла канал наркотрафика из Китая. В ведомстве агентству рассказали, из каких стран в регион поступают запрещенные вещества.

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В аэропорту Нижневартовска изъяли 16 килограммов насвая с начала 2024 года. Это рекордное количество среди других воздушных гаваней ХМАО и Тюменской области. «Таможенники нашего аэропорта пресекли ввоз 16 килограммов шпака (он же насвай — вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии и Афганистана; частое употребление вызывает психическую зависимость — прим. ред.), который нашли у приезжих из Средней Азии с начала года. Для сравнения — во всех аэропортах Тюменской области изъяли 25 килограммов. И это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщает канал «N1». URA.RU направило запрос в аэропорт Нижневартовска. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО пресекла канал наркотрафика из Китая. В ведомстве агентству рассказали, из каких стран в регион поступают запрещенные вещества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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