В Пермь приедет главный оппонент иноагента Оксимирона

В Перми выступит рэпер Слава КПСС

28 февраля 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Слава КПСС выступит в Перми в марте (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми выступит рэпер Слава КПСС (Гнойный, Вячеслав Машнов) — главный соперник признанного иноагентом Оксимирона (Oxxxymiron, Мирон Федоров)* в популярных баттлах, за которыми следили в Кремле. Музыкант приедет в Пермь в рамках своего большого тура по городам России. «Слава КПСС в Перми! „Уйти до зашквара тур: потная катка“. Билеты уже в продаже!» — сообщают организаторы в соцсетях. Всеобщую популярность Слава КПСС приобрел в 2017 году, когда вся Россия обратила внимание на рэп-баттлы, в которых он участвовал. Гнойный тогда был главным соперником рэпера Оксимирона*. За их словесными поединками следили даже в Кремле. URA.RU также рассказывало, как Слава КПСС оскорбил сначала Екатеринбург, а потом Челябинск, назвав их «столицами СПИДа». * Мирон Федоров (Оксимирон, Oxxxymiron) признан Минюстом РФ иноагентом

В Перми выступит рэпер Слава КПСС (Гнойный, Вячеслав Машнов) — главный соперник признанного иноагентом Оксимирона (Oxxxymiron, Мирон Федоров)* в популярных баттлах, за которыми следили в Кремле. Музыкант приедет в Пермь в рамках своего большого тура по городам России. «Слава КПСС в Перми! „Уйти до зашквара тур: потная катка“. Билеты уже в продаже!» — сообщают организаторы в соцсетях. Всеобщую популярность Слава КПСС приобрел в 2017 году, когда вся Россия обратила внимание на рэп-баттлы, в которых он участвовал. Гнойный тогда был главным соперником рэпера Оксимирона*. За их словесными поединками следили даже в Кремле. URA.RU также рассказывало, как Слава КПСС оскорбил сначала Екатеринбург, а потом Челябинск, назвав их «столицами СПИДа». * Мирон Федоров (Оксимирон, Oxxxymiron) признан Минюстом РФ иноагентом