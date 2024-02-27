В Пермь приедет главный оппонент иноагента Оксимирона

В Перми выступит рэпер Слава КПСС (Гнойный, Вячеслав Машнов) — главный соперник признанного иноагентом Оксимирона (Oxxxymiron, Мирон Федоров)* в популярных баттлах, за которыми следили в Кремле. Музыкант приедет в Пермь в рамках своего большого тура по городам России.
«Слава КПСС в Перми! „Уйти до зашквара тур: потная катка“. Билеты уже в продаже!» — сообщают организаторы в соцсетях.
Всеобщую популярность Слава КПСС приобрел в 2017 году, когда вся Россия обратила внимание на рэп-баттлы, в которых он участвовал. Гнойный тогда был главным соперником рэпера Оксимирона*. За их словесными поединками следили даже в Кремле. URA.RU также рассказывало, как Слава КПСС оскорбил сначала Екатеринбург, а потом Челябинск, назвав их «столицами СПИДа».
* Мирон Федоров (Оксимирон, Oxxxymiron) признан Минюстом РФ иноагентом
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