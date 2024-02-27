27 февраля 2024

В Пермь приедет главный оппонент иноагента Оксимирона

В Перми выступит рэпер Слава КПСС
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт рэпера Гнойного в Доме Печати. Екатеринбург, рэпер гнойный, слава кпсс, машнов вячеслав
Слава КПСС выступит в Перми в марте (архивное фото) Фото:

В Перми выступит рэпер Слава КПСС (Гнойный, Вячеслав Машнов) — главный соперник признанного иноагентом Оксимирона (Oxxxymiron, Мирон Федоров)* в популярных баттлах, за которыми следили в Кремле. Музыкант приедет в Пермь в рамках своего большого тура по городам России.

«Слава КПСС в Перми! „Уйти до зашквара тур: потная катка“. Билеты уже в продаже!» — сообщают организаторы в соцсетях.

Всеобщую популярность Слава КПСС приобрел в 2017 году, когда вся Россия обратила внимание на рэп-баттлы, в которых он участвовал. Гнойный тогда был главным соперником рэпера Оксимирона*. За их словесными поединками следили даже в Кремле. URA.RU также рассказывало, как Слава КПСС оскорбил сначала Екатеринбург, а потом Челябинск, назвав их «столицами СПИДа».

* Мирон Федоров (Оксимирон, Oxxxymiron) признан Минюстом РФ иноагентом

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В Перми выступит рэпер Слава КПСС (Гнойный, Вячеслав Машнов) — главный соперник признанного иноагентом Оксимирона (Oxxxymiron, Мирон Федоров)* в популярных баттлах, за которыми следили в Кремле. Музыкант приедет в Пермь в рамках своего большого тура по городам России. «Слава КПСС в Перми! „Уйти до зашквара тур: потная катка“. Билеты уже в продаже!» — сообщают организаторы в соцсетях. Всеобщую популярность Слава КПСС приобрел в 2017 году, когда вся Россия обратила внимание на рэп-баттлы, в которых он участвовал. Гнойный тогда был главным соперником рэпера Оксимирона*. За их словесными поединками следили даже в Кремле. URA.RU также рассказывало, как Слава КПСС оскорбил сначала Екатеринбург, а потом Челябинск, назвав их «столицами СПИДа». * Мирон Федоров (Оксимирон, Oxxxymiron) признан Минюстом РФ иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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