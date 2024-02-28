28 февраля 2024

В Екатеринбурге пьяная пара устроила пожар в доме непотушенной сигаретой

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, сотрудники мчс, пожарный
Спасатели взломали дверь, откуда шел дым, отметила очевидица Фото:

В Екатеринбурге вечером 28 февраля в шестиэтажном доме на улице Мира,1А пьяная пара устроила пожар. Возгорание произошло из-за непотушенной сигареты, рассказала очевидица происшествия.

«Пожар устроила пьяная пара. На посиделках не потушили сигарету», — передает E1.RU слова очевидицы. Пожарных вызвали соседи, а за ними приехали сотрудники полиции. По словам женщины, спасателям пришлось взламывать дверь, откуда шел дым.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге вечером 28 февраля в шестиэтажном доме на улице Мира,1А пьяная пара устроила пожар. Возгорание произошло из-за непотушенной сигареты, рассказала очевидица происшествия. «Пожар устроила пьяная пара. На посиделках не потушили сигарету», — передает E1.RU слова очевидицы. Пожарных вызвали соседи, а за ними приехали сотрудники полиции. По словам женщины, спасателям пришлось взламывать дверь, откуда шел дым. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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