В Екатеринбурге пьяная пара устроила пожар в доме непотушенной сигаретой

Спасатели взломали дверь, откуда шел дым, отметила очевидица
В Екатеринбурге вечером 28 февраля в шестиэтажном доме на улице Мира,1А пьяная пара устроила пожар. Возгорание произошло из-за непотушенной сигареты, рассказала очевидица происшествия.
«Пожар устроила пьяная пара. На посиделках не потушили сигарету», — передает E1.RU слова очевидицы. Пожарных вызвали соседи, а за ними приехали сотрудники полиции. По словам женщины, спасателям пришлось взламывать дверь, откуда шел дым.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
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