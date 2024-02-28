28 февраля 2024

Пермякам рассказали, где покажут послание Путина к Федеральному собранию

Послание Путина покажут на экране ТРК «Семья» в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Владимир Путин выступит с посланием 29 февраля Фото:
новость из сюжета
Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию покажут в Перми на экране торгово-развлекательного комплекса «Семья». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе MAER.

«Трансляция организована совместно с общероссийским движением „Народный Фронт“. Она будет проходить в режиме реального времени с соблюдением высочайших мер безопасности. 29 февраля и 1 марта, согласно данным департамента по информационным технологиям и инновациям MAER, трансляцию смогут увидеть более 15,2 миллиона человек», — приводят в пресс-службе слова владельца и гендиректора медиахолдинга Константина Майора. Уточняется, что в Перми трансляция будет вестись по улице Революции, 13, где расположен ТРК «Семья».

Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. Эксперты в разговоре с URA.RU отмечают, что событие станет отправной точкой политики на ближайшие годы. По их словам, обращение президента станет частью предвыборной кампании и будет направлено не столько в адрес элит, сколько простым россиянам.

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Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию покажут в Перми на экране торгово-развлекательного комплекса «Семья». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе MAER. «Трансляция организована совместно с общероссийским движением „Народный Фронт“. Она будет проходить в режиме реального времени с соблюдением высочайших мер безопасности. 29 февраля и 1 марта, согласно данным департамента по информационным технологиям и инновациям MAER, трансляцию смогут увидеть более 15,2 миллиона человек», — приводят в пресс-службе слова владельца и гендиректора медиахолдинга Константина Майора. Уточняется, что в Перми трансляция будет вестись по улице Революции, 13, где расположен ТРК «Семья». Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. Эксперты в разговоре с URA.RU отмечают, что событие станет отправной точкой политики на ближайшие годы. По их словам, обращение президента станет частью предвыборной кампании и будет направлено не столько в адрес элит, сколько простым россиянам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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