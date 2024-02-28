Пермякам рассказали, где покажут послание Путина к Федеральному собранию

Послание Путина покажут на экране ТРК «Семья» в Перми

29 февраля 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выступит с посланием 29 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию покажут в Перми на экране торгово-развлекательного комплекса «Семья». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе MAER. «Трансляция организована совместно с общероссийским движением „Народный Фронт“. Она будет проходить в режиме реального времени с соблюдением высочайших мер безопасности. 29 февраля и 1 марта, согласно данным департамента по информационным технологиям и инновациям MAER, трансляцию смогут увидеть более 15,2 миллиона человек», — приводят в пресс-службе слова владельца и гендиректора медиахолдинга Константина Майора. Уточняется, что в Перми трансляция будет вестись по улице Революции, 13, где расположен ТРК «Семья». Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. Эксперты в разговоре с URA.RU отмечают, что событие станет отправной точкой политики на ближайшие годы. По их словам, обращение президента станет частью предвыборной кампании и будет направлено не столько в адрес элит, сколько простым россиянам.

Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию покажут в Перми на экране торгово-развлекательного комплекса «Семья». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе MAER. «Трансляция организована совместно с общероссийским движением „Народный Фронт“. Она будет проходить в режиме реального времени с соблюдением высочайших мер безопасности. 29 февраля и 1 марта, согласно данным департамента по информационным технологиям и инновациям MAER, трансляцию смогут увидеть более 15,2 миллиона человек», — приводят в пресс-службе слова владельца и гендиректора медиахолдинга Константина Майора. Уточняется, что в Перми трансляция будет вестись по улице Революции, 13, где расположен ТРК «Семья». Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. Эксперты в разговоре с URA.RU отмечают, что событие станет отправной точкой политики на ближайшие годы. По их словам, обращение президента станет частью предвыборной кампании и будет направлено не столько в адрес элит, сколько простым россиянам.