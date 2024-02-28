В пермском аэропорту орнитологи изучат угрозу, исходящую от птиц

Две трети столкновений самолетов с птицами происходит во время взлета и посадки воздушного судна Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пермский аэропорт через электронные торги ищет орнитологов для исследования взлетно-посадочной полосы и приаэродромной территории на предмет активности птиц. На эти цели запланировано потратить 900 тысяч рублей. За эту сумму нужно выявить места массового скопления пернатых, их перемещения, а также изучить экологию видов птиц, которые представляют опасность для самолетов.

«Выполнение работ по эколого-орнитологическому обследованию приаэродромной территории и территории аэродрома Большое Савино. Итоговый отчет включает детальное исследование экологии видов птиц, которые представляют опасность для воздушных судов на аэродроме с приложением графиков и диаграмм. Также описание реакций птиц на движущееся воздушное судно и средства их отпугивания», — сообщается в техзадании на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка».

В итоговом отчете орнитологи также должны указать места расположения ближайших свалок, ферм и сельхозугодий, где кормятся птичьи колонии. Еще одно условие контракта — составление списка рекомендаций по средствам и способам отпугивания птиц, которые можно использовать на территории аэропорта. По данным Росавиации, две трети столкновений самолетов с птицами происходят в момент взлета и посадки воздушного судна. Чаще всего лайнеры сталкиваются с чайками, воронами, утками и пернатыми хищниками.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермский аэропорт объявил конкурс на проведение ремонтных работ по расширению зала вылета внутренних и международных воздушных линий. Максимальная цена контракта составляет 35 млн рублей.