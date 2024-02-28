Пермский олигарх Кузяев вошел в руководство пермского госуниверситета

29 февраля 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Решение о включении Кузяева (слева) в набсовет, который возглавляет Махонин (справа) приняли в Москве Фото: Сергей Русанов © URA.RU Входящий в топ Forbs пермский миллиардер Андрей Кузяев включен в состав наблюдательного совета пермского госуниверситета. Решение приняло министерство образования и науки РФ, сообщает пресс-служба ПГНИУ. Набсовет, который возглавляет губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, является высшим руководящим органом университета. «В состав наблюдательного совета ПГНИУ вошел почетный профессор Пермского университета и почетный гражданин Перми, выпускник экономического факультета Пермского университета Андрей Кузяев. Об этом на заседании Ученого совета ПГНИУ объявил и. о. ректора Игорь Германов», — говорится в сообщении. Также в состав совета включены замминистра науки и образования РФ Дмитрий Афанасьев и руководитель департамента экономической политики министерства Аслан Канукоев. «Полагаю, что включение новых кандидатур в состав управляющих органов даст нам новые возможности», — приводит слова и. о. ректора ПГНИУ Игоря Германова пресс-служба вуза. Андрей Кузяев является владельцем «ЭР-Телеком холдинга». В 2021 году журнал Forbes оценил его состояние в 850 млн долларов США. Он является выпускником экономического факультета. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Махонин впервые провел заседание наблюдательного совета вуза после смены ректора, где Германов презентовал стратегию развития ПГНИУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Входящий в топ Forbs пермский миллиардер Андрей Кузяев включен в состав наблюдательного совета пермского госуниверситета. Решение приняло министерство образования и науки РФ, сообщает пресс-служба ПГНИУ. Набсовет, который возглавляет губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, является высшим руководящим органом университета. «В состав наблюдательного совета ПГНИУ вошел почетный профессор Пермского университета и почетный гражданин Перми, выпускник экономического факультета Пермского университета Андрей Кузяев. Об этом на заседании Ученого совета ПГНИУ объявил и. о. ректора Игорь Германов», — говорится в сообщении. Также в состав совета включены замминистра науки и образования РФ Дмитрий Афанасьев и руководитель департамента экономической политики министерства Аслан Канукоев. «Полагаю, что включение новых кандидатур в состав управляющих органов даст нам новые возможности», — приводит слова и. о. ректора ПГНИУ Игоря Германова пресс-служба вуза. Андрей Кузяев является владельцем «ЭР-Телеком холдинга». В 2021 году журнал Forbes оценил его состояние в 850 млн долларов США. Он является выпускником экономического факультета. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Махонин впервые провел заседание наблюдательного совета вуза после смены ректора, где Германов презентовал стратегию развития ПГНИУ.