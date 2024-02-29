Прокуратура наказала пермский завод ОДК, который притеснял рабочих

Прокуратура доказала факты незаконного притеснения рабочих Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сотрудники завода «ОДК-Пермские моторы» добились сохранения работы и зарплаты. Руководство предприятия сперва хотело ликвидировать цех, где они трудились. А когда у них это не получилось, решили ввести режим простоя. Из-за этого люди потеряли бы в зарплате. Как сообщается на сайте проекта КПРФ по защите прав трудящихся (КПРФ.Проф), депутат госдумы Мария Дробот обратилась в прокуратуру, которая выявила факты притеснения рабочих. И вынесла предписания работодателю.

«При содействии коммунистов краевого комитета и юристов КПРФ ПРОФ депутат Госдумы Мария Дробот направила запрос в прокуратуру с указанием на допущенные работодателем нарушения», — говорится в сообщении. Процедура ликвидации цеха была проведена с нарушениями, как и введение режима простоя с сохранением 2/3 от зарплаты.

Госинспекции по труду поручено устранить выявленные нарушения. А директор завода по персоналу оштрафован на 10 000 рублей. Сейчас рабочие объединились в независимый профсоюз, создав краевое отделение межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация». «Рабочие намерены добиться сохранения рабочих мест на прежних условиях в том же коллективе», — сообщает КПРФ.